Samsung Galaxy S24 FE video unboxing svela i dettagli finali

Un primo video unboxing svela e le caratteristiche ufficiali del prossimo Galaxy S24 FE: l’arrivo è ormai imminente.

Da passati rumors si ipotizzava che Samsung avrebbe lanciato il suo nuovo Galaxy S24 FE solo alla fine di ottobre di quest’anno, ma oggi ci sono buone possibilità che lo smartphone possa arrivare prima.

Sul web è stato diffuso un primo video unboxing ufficiale con tutti i dettagli del caso.

Samsung Galaxy S24 FE ecco il primo video unboxing che svela i dettagli più importanti

L’affidabile informatore Evan Bass tramite il proprio account X (Twitter) ha mostrato un primo video unboxing promozionale di Samsung del Galaxy S24 FE prima che quest’ultimo sia stato annunciato.

Il video ci fa capire che la scatola di vendita del S24 FE è piuttosto scarna, considerato che al suo interno c’è giusto lo smartphone, un cavetto usb Type C, una graffetta per le sim e un piccolo manuale.

Mancano accessori come il caricabatteria e la custodia protettiva, scelte ormai consolidate da parte dell’azienda coreana.

Dalle immagini adesso abbiamo la conferma che l’S24 FE sarà venduto nelle colorazioni blu, grafite, grigio, menta e giallo.

Il video evidenzia che il modello S24 FE sarà lo smartphone della serie Fan Edition con il comparto fotografico migliore di sempre, con possibilità di effettuare ottimi ritratti anche in condizioni di scarsa luminosità.

Viene mostrata la presenza di una fotocamera principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 8 MP e una camera selfie da 10 MP.

Come chipset il video conferma la presenza del chipset Exynos 2400e, una versione con clock di funzionamento più basse rispetto all’attuale Exynos 2400 utilizzato sui Galaxy S24 e S24 Plus in Italia.

Il display è un unità Amoled da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione FHD+, protetto da Gorilla Glass Victus+, che promette una luminosità di picco 1900 nit.

Come batteria troviamo un unità da 4700 mah, ma non viene specificata la ricarica rapida.

Il dispositivo è classificato IP68 per la resistenza a polvere e acqua e supporterà le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale Galaxy AI.

Ovviamente aspettiamo il lancio del prodotto per certificare tutte queste informazioni: per adesso prendete il tutto con il giusto distacco emotivo.

