Samsung Galaxy S24: fotocamera di Instagram integrata nel blocco schermo?

Tra le funzionalità esclusive dei prossimi Samsung Galaxy S24 potrebbe esserci la fotocamera di Instagram integrata direttamente nel blocco schermo: i rumors.

Siamo ormai abituati alle esclusive Samsung quando quest’ultima annuncia nuovi dispositivi mobili dedicati alla fascia top di gamma.

Sembra che anche i Galaxy S24, grazie ad un accordo dell’azienda coreana con META, avranno una funzionalità esclusiva.

Lo sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi, tramite il proprio account Twitter (X), ha affermato che Instagram sta lavorando per consentire agli utenti di un Galaxy S24 di aggiungere il collegamento dell’app Fotocamera di Instagram direttamente nel blocco schermo.

Questo permetterebbe agli utenti di fare stories senza nemmeno sbloccare lo smartphone: rapido e facile.

La funzionalità in questione sarà visualizzata quando gli utenti del telefono apriranno l’app Instagram per la prima volta: comparirà un menù che consentirà agli utenti di provare la nuova opzione.

A conferma di questo ha rilasciato pure uno screenshot:

Molto probabilmente l’integrazione di Instagram nel Lock Screen sui Galaxy S24 avverrà con l’annuncio della ONE UI 6.1 basata su Android 14, quindi una versione successiva all’attuale ONE UI 6.0 già installabile sui Galaxy S23 in versione finale.

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi prendete tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Ma considerato che Samsung ha già lavorato con Instagram e altri social media, come Snapchat e TikTok, per migliorare l’integrazione delle loro applicazioni nell’app fotocamera dei dispositivi Galaxy, la notizia potrebbe essere anche valida.

