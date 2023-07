Samsung Galaxy S24 il primo con connessione satellitare?

Tra i dispositivi della serie Galaxy S24 potrebbe trovarsi il primo smartphone Android a supportare nativamente la connessione satellitare: i rumors

Con l’arrivo di Android 14 oltre a varie funzionalità come un migliore ridimensionamento dei caratteri, una maggiore durata della batteria, gesti predittivi all’indietro e una migliore privacy, ce ne potrebbe essere una particolare già vista sugli iPhone 14.

Stiamo infatti parlando delle connessioni satellitari per le comunicazioni di emergenza.

Samsung Galaxy S24 la serie potrebbe integrare la connessione satellitare?

Ebbene dopo il recente evento I/O di Google dove è stato spiegato come Android 14 supporta questa funzionalità, e al fatto che chipset a partire dallo Snapdragon 8 Gen 2 supportano lato hardware la connessione satellitare, ci sono indiscrezioni sui primi smartphone android che la integreranno.

Il gruppo Team Pixel tramite il proprio account Twitter ha affermato che la connessione satellitare arriverà prima sui telefoni Google Pixel e su quelli Samsung.

Ovviamente tale notizia non è ufficiale, quindi va presa con il giusto distacco emotivo.

Possiamo solo dirvi che rumors passati affermavano ce i Galaxy S23 sarebbero stati i primi smartphone android a supportare la connessione satellitare.

Invece questo non è accaduto per problemi di compatibilità hardware e software.

Ma quest’anno, grazie alle conferme di Android 14 e ai chipset compatibili, si pensa che la connessione satellitare potrebbe arrivare su almeno uno dei dispositivi della serie Galaxy S24.

Infatti oltre al chipset e al software compatibili, per garantire tale connettività servono componenti aggiuntivi nello smartphone rispetto ad un telefono senza connessione satellitare.

Non si tratta di una cosa semplice da farsi, ma Samsung dovrebbe aver risolto la maggio parte dei problemi.

Infatti la tecnologia dovrebbe considerarsi finita entro la fine di quest’anno.

Vi ricordo che la connettività satellitare bidirezionale consente agli utenti di inviare SMS anche quando il telefono si trova in un’area senza connettività cellulare.

Il messaggio viene inoltrato tramite un satellite al provider di rete, che poi invia il messaggio al contatto desiderato.

Va però sottolineato che affinché questa connettività sia efficiente, un utente deve trovarsi all’aperto con una visione chiara del cielo per una connessione senza problemi.

E’ come pensare agli attuali GPS che all’interno delle case o nei luoghi chiusi prendono male, ma all’aperto senza ostacoli funzionano molto bene e rapidamente.

In conclusione non ci resta che aspettare ulteriori dettagli in merito, e vedere se effettivamente nel 2024 i Galaxy S24 saranno tra i primi smartphone Android ad implementare tale funzionalità.

