Samsung Galaxy S24: le funzionalità AI potrebbero essere limitate in Italia al debutto?

I prossimi Samsung Galaxy S24 utilizzeranno massicciamente l’intelligenza artificiale: ma queste funzionalità potrebbero essere limitate in Italia al debutto?

Samsung pochi giorni fa ha presieduto un evento mediatico nel quale ha spiegato le prossime funzionalità di intelligenza artificiale che verranno applicate agli smartphone, la così detta esperienza Galaxy AI.

I primi smartphone che dovrebbero sfruttare tali funzionalità dovrebbero essere proprio i Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24 in Italia avremo iniziali problemi per le funzionalità AI? Ecco il perché

L’esperienza Galaxy AI è basata sull’intelligenza artificiale sviluppata dalla stessa Samsung che prende il nome di Samsung Gauss, anch’essa presentata poco tempo fa durante l’AI Forum 2023.

L’azienda coreana ha però svelato che Samsung Gauss al momento supporta un numero limitato di lingue: inglese, francese, spagnolo, cinese, coreano e giapponese.

Come potete vedere manca all’appello la lingua italiana, un dettaglio non da poco considerato che i Galaxy S24 verranno commercializzati pure da noi.

Se pensiamo che l’assistente vocale Bixby al momento supporta solo nove lingue, ed è sul mercato dal 2017, si capisce che Samsung in questo campo non è certo ai livelli di Google con il suo assistente.

Non sappiamo quindi se effettivamente l’azienda coreana riuscirà in tempi relativamente stretti, si pensa che i Galaxy S24 arriveranno sul mercato a gennaio-febbraio 2024, ad aggiungere altre lingue importanti come il tedesco e l’italiano per il mercato europeo.

In poche parole, se questo non avverrà, è probabile che alcune funzionalità della prossima Galaxy Ai sui Galaxy S24 saranno limitate in Italia, o funzionanti solo in lingua inglese (quella universale).

Basti pensare alla traduzione istantanea (tramite messaggi di testo) in una lingua diversa durante una conversazione telefonica grazie alla Galaxy AI con la funzionalità AI Live Translate Call.

Ovviamente ci sono tante funzionalità dove non bisogna utilizzare comandi vocali, quindi l’editing di immagini e video, la ricerca web, gli scatti fotografici con scene AI e altro saranno molto probabilmente supportati anche nel nostro paese.

Ci saranno forse solo problematiche per alcuni utenti che non riusciranno a comunicare vocalmente con l’intelligenza artificiale Galaxy AI nelle prime settimane se non sono un po’ pratici con la lingua inglese.

Ovviamente queste sono solo indiscrezioni, dato che il prodotto non è stato ancora annunciato: vedremo come Samsung risolverà la questione.

