Samsung Galaxy S24: migliorerà la resistenza con rifiniture in titanio?

Il design del prossimo Samsung Galaxy S24 potrebbe adottare rifiniture in titanio per migliorare oltre l’estetica anche la resistenza in generale: i rumors.

Samsung da tempo ha sempre pensato come migliorare l’estetica dei propri dispositivi con materiali premium, puntando sempre ad una qualità costrittiva elevata.

Nuovi rumors parlano di possibile miglioramento con i prossimi Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24: design e resistenza migliorate grazie alla rifiniture in titanio?

Come sappiamo tutti i dispositivi top di gamma dell’azienda coreana ormai da alcuni anni utilizzano l’alluminio per la creazione della scocca, e per rifinire i dettagli sui bordi degli smartphone.

Di recente l’azienda ha iniziato a utilizzare una versione più resistente del classico alluminio, la versione armour.

Ma sembra che Samsung con i prossimi Galaxy S24 punterà a qualcosa di meglio lato estetica e resistenza.

Il primo indiziato è stato per molto tempo l’utilizzo dell’acciaio inossidabile per le scocche, dato che ad esempio l’iPhone utilizza questo metallo già da qualche anno.

Tuttavia questo materiale tende a rendere gli smartphone più pesanti rispetto al classico alluminio, e questo potrebbe essere il motivo che ha spinto Samsung a non utilizzarlo.

Quindi per migliorare la qualità dei propri smartphone top di gamma, l’azienda coreana sembra intenzionata a passare direttamente al titanio.

Questo è quello che afferma un noto informatore, Ice universe, tramite il proprio account ufficiale Twitter (X).

Secondo l’informatore i principali indiziati che godranno di questo cambiamento sarebbero gli smartphone della serie Galaxy S24.

Non si tratterebbe di una novità assoluta, considerato che l’azienda coreana ha già utilizzato questo metallo per i suoi smartwatch Galaxy Watch più recenti.

Ma perché utilizzare il titanio?

Il titanio è più resistente dell’alluminio e offre una resistenza simile a quella dell’acciaio inossidabile, ma ha un peso più basso rispetto a quest’ultimo.

Infatti nonostante il titanio sia più pesante dell’alluminio, ha un rapporto resistenza-peso superiore che dovrebbe aiutare a bilanciare la situazione.

C’è però da dire che il titanio ha un costo quasi 10 volte superiore rispetto al classico alluminio, quindi è possibile che Samsung decida di utilizzarlo solo sul Galaxy S24 Ultra per contenere i costi dei dispositivi minori.

Ovviamente considerato che al momento si tratta solo di voci di corridoio non ufficializzate da Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter (X)

