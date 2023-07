Samsung Galaxy S24 niente migliorie per la camera selfie?

La serie Samsung Galaxy S24 secondo recenti rumors avrà migliorie nel campo hardware della fotocamera anteriore dedicata ai selfie: i dettagli trapelati.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato una notizia sulla prossima serie Galaxy S24, indicando che Samsung non avrebbe stravolto il comparto fotografico salvo pochi cambiamenti.

Oggi arrivano altrettanti notizie che riguardano nello specifico la fotocamera anteriore.

Samsung Galaxy S24: la serie non avrà migliorie per la fotocamera anteriore selfie?

Il sito di informazione olandese GalaxyClub ha affermato che la prossima serie Galaxy S24 continuerà ad utilizzare il sensore fotografico selfie da 12MP già presente sulla serie Galaxy S23.

Di fatto neanche il Galaxy S24 Ultra avrà un miglioramento in questo campo lato hardware.

Ovviamente questo non significa che Samsung non si darà da fare per migliorare la qualità della resa video e fotografica dell’attuale sensore da 12MP attraverso l’ottimizzazione software.

Quindi finché non ci saranno dettagli più concreti, per adesso è bene prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Per quanto riguarda il resto del comparto hardware, l’informatore ribadisce che il modello S24 Ultra continuerà ad utilizzare il solito sensore da 200MP già visto sul Galaxy S23 Ultra.

Ci sarà comunque un cambiamento lato fotocamera sulla versione Ultra.

Infatti il Galaxy S24 Ultra sulla carta sostituirà il teleobiettivo 3x visto sul Galaxy S23 Ultra con un teleobiettivo 5x, il tutto garantirà una qualità ZOOM ancora più elevata su un telefono (S23 Ultra) che già punta molto su questo fattore.

