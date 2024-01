Samsung Galaxy S24 offerte pre-ordine: ecco i vantaggi in anticipo

Svelati i vantaggi delle offerte pre-ordine della serie Galaxy S24 che Samsung garantirà agli utenti dopo l’evento di presentazione di domani: ecco come ottenerli.

Domani 17 gennaio 2024 alle ore 19.00 sarà presentata ufficialmente la nuova serie Galaxy S24, e Samsung per invogliare ulteriormente i consumatori attiverà alcune promo pre-vendita.

Intanto prima dell’evento mediatico sul web sono state diffuse nuove immagini dal vivo del Galaxy S24 Ultra, la punta di diamante dei nuovi top di gamma di Samsung e un alcuni video un-boxing.

📦 S24 Ultra Unboxing Leak! see the 3 colors:

– Titanium Yellow

– Titanium Violet

– Titanium Grey

Check out the videos below🔓🎥 #S24Ultra #UnboxingLeak #SamsungUnpacked2024xShopee #Samsung #galaxyS24Ultra #S24Ultra pic.twitter.com/5R2KFvO8x9

— TMKTECH (@tmktechfamily) January 15, 2024