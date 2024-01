Samsung Galaxy S24 prezzo in Italia svelato: gli ultimi rumors

Questi dovrebbero essere i prezzi definitivi della serie Galaxy S24 in Italia secondo gli ultimi rumors svelati.

Vi avevamo già informato qualche giorno fa sul fatto che i prezzi Europei dei Galaxy S24 sarebbero stati mediamente più economici rispetto ai prezzi al lancio dei Galaxy S23.

Oggi un noto informatore ha confermato i prezzi d vendita di questi nuovi smartphone per il mercato Italiano.

Samsung Galaxy S24: ecco i prezzi ufficiosi in Italia dei tre nuovi smartphone

Secondo l’informatore Roland Quandt questi sono i prezzo ufficiosi di listino al lancio (che dovrebbero essere già compresivi delle tasse e dell’IVA) dei Galaxy S24 per il mercato Italiano (con rispettiva memoria interna):

Galaxy S24 128GB prezzo: 899 Euro

S24 256GB prezzo: 959 Euro

Galaxy S24+ 256GB prezzo: 1149 Euro

S24+ 512GB prezzo: 1269 Euro

Galaxy S24 Ultra 256GB prezzo: 1449 Euro

S24 Ultra 512GB prezzo: 1569 Euro

S24 Ultra 1TB prezzo: 1809 Euro

L’informatore di fatto ribadisce il concetto che i modelli S24 e S24 Plus avranno un prezzo di listino del 4.5-5.5% più basso rispetto al prezzo di listino al lancio dei Galaxy S23 avvenuto a febbraio dello scorso anno.

Invece i modelli S24 Ultra risulteranno più o meno costosi uguali (10 euro in meno), salvo il modello base da 256GB che aumenterà un po’ di prezzo (+ 40 euro).

L’elenco inoltre non mostra il quantitativo di memoria ram dei singoli dispositivi, ma da precedenti rumors sappiamo che il modello S24 rimarrà con 8GB, mentre i modelli S24+ e S24 Ultra avranno tutti 12GB di ram.

Ovviamente noi non sappiamo se questi saranno ufficialmente i prezzi di vendita in Italia al giorno 1, ma questa notizia verrà confermata o smentita in data 17 gennaio 2024 ore 19 italiane.

Infatti in tale data ci sarà l’evento mediatico Samsung Unpacked nel quale saranno svelati tutti i dettagli sui prossimi smartphone della serie Galaxy S24.

Fonte: Via Twitter (X)

