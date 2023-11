Samsung Galaxy S24 prototipi mostrano il design ufficioso finale

Alcune immagini dal vivo mostrano il design ufficioso dei prossimi tre Galaxy S24 grazie ad alcuni prototipi non funzionanti: ecco i dettagli che potete vedere.

Ormai chi è più attento sa benissimo che sui prossimi Galaxy S24 il web ormai ha già svelato un certo numero di dettagli che potrebbero alla fine rivelarsi esatti.

I tre nuovi smartphone, S24, S24+ e S24 Ultra saranno presentati ad inizio 2024, ed oggi ne possiamo vedere le fattezze ufficiose grazie a tre prototipi non funzionanti.

Samsung Galaxy S24 tre prototipi svelano i dettagli dell’intera gamma: le immagini dal vivo

Ovviamente non si tratta di prototipi ufficiali di Samsung, ma dei dispositivi non funzionati ricreati grazie alle informazioni ottenute.

Le immagini dal vivo riprendono tutti e tre i modelli in modo da poterli comparare più facilmente sia lato design che dimensioni:

Nelle foto condivise da @SonnyDickson, tramite il proprio account Twitter (X), si può notare che i modelli S24 (il più piccolo) e il modello S24+ (l’intermezzo) hanno un design simile, mentre il modello S24 Ultra ha bordi decisamente più squadrati.

Secondo quanto trapelato il modello S24 avrebbe dimensioni pari a 147,0 x 70,5 x 7,6 mm, il modello S24+ pari a 158,5 x 75,9 x 7,75 mm ed infine la variante Ultra dimensioni pari a 162,3 x 79,0 x 8,7 mm.

Sono di fatto dimensioni molto simili ai modelli della gamma Galaxy S23, cambia al massimo un millimetro.

Sfortunatamente le immagini non mostrano la parte anteriore dello smartphone, che secondo precedenti rumors dovrebbe incorporare un display piatto su tutti e tre i modelli.

La versione Galaxy S24 Ultra avrà anche lui un display piatto, anche se non completamente piatto come quello dei modelli S24 e S24+.

Vi ricordo infine che secondo passati rumors la serie S24 potrebbe introdurre le cornici in Titanio e non più in alluminio, tutti e tre i modelli dovrebbero utilizzare un display Amoled con tecnologia LTPO, ma il comparto fotografico cambierà poco con le modifiche maggiori previste per il modello Ultra.

Fonte: Via Twitter(X)

