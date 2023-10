Samsung Galaxy S24 trio questo il design definitivo? Le immagini render 3D

Queste sono le immagini render 3D del prossimi tre smartphone della serie Galaxy S24: i design che sulla carta saranno definitivi?

Nonostante i prossimi smartphone della serie Galaxy S24 saranno presentati da Samsung ad inizio 2024, sul web alcune immagini e video render 3D cercano di svelare il design definitivo dei prodotti.

Samsung Galaxy S24: questo potrebbe essere il design definitivo dei tre prossimi smartphone

Galaxy S24 Ultra

Il più importante è sicuramente il modello Ultra che manterrà un design più squadrato e il supporto alla pennina capacitiva S Pen.

Lo smartphone in questione dovrebbe avere dimensioni pari a 162.3 x 79 x 8.7mm per 233 grammi di peso, 1 grammo in meno rispetto al S23 Ultra.

Sarà quindi sulla carta leggermente più corto ma più largo rispetto al Galaxy S23 Ultra.

Dalle immagini si può notare che Samsung abbia ridotto le cornici intorno al display da 6.8 pollici di diagonale, che rumors indicano intorno ad 1.5mm, e le ha rese le più simmetriche possibili.

Galaxy S24 Plus

La versione Plus avrà invece dimensioni pari a 158.5 x 75.9 x 7.75 mm, quindi sulla carta sarà leggermente più alto, più stretto e più spesso rispetto all’attuale Galaxy S23 Plus.

Il Display da 6.7 pollici sarà piatto probabilmente, posteriormente si può vedere il modulo fotografico senza isola (solo gli anelli circolari), e l’aggiunta di una nuova antenna dedicata alla tecnologia UWB.

Galaxy S24

Infine il modello più economico, ma anche più compatto, l’S24 che dovrebbe avere dimensioni pari a 147 x 70,5 x 7,6 mm con un display da 6.1-6.2 pollici di diagonale.

Anche in questo caso si può notare la presenza del comparto fotografico senza isola e con solo gli anelli intorno alle fotocamere e l’aggiunta della nuova antenna per tecnologia UWB.

Ovviamente considerato che mancano ancora diversi mesi al lancio della nuova serie top di gamma di Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte immagini: VIA1, VIA2, VIA3

