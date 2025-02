Samsung Galaxy S24 Ultra avrà la funzione Log Video con la ONE UI 7

L’ultima versione beta della ONE UI 7 svela che il Galaxy S24 Ultra con il futuro aggiornamento otterrà la funzione fotocamera Log Video: i dettagli.

Tra le nuove funzionalità di registrazione video presenti con la ONE UI 7 sui Galaxy S25, ci sono i così detti Log Video.

Ebbene questa funzionalità arriverà anche sui Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra avrà i Log Video con il futuro aggiornamento alla ONE UI 7

Con la recente beta dell’aggiornamento ONE UI 7 basato su Android 15, i beta tester possessori di un Galaxy S24 ultra hanno notato che nel software della fotocamera è comparsa la funzione Log Video.

Per chi non lo sapesse la funzione Log Video permette di registrare video con un’ampia gamma dinamica: di fatto il sensore della telecamera registra la luminanza sia delle aree molto scure che di quelle molto luminose.

E’ una funzionalità molto utile per tutti coloro che voglio svolgere attività di editing post registrazione dei video (anche direttamente sul telefono), in particolare nelle regolazioni del colore, consentendo risultati più cinematografici e visivamente più accattivanti.

Questa funzione Log Video è attivabile nelle impostazioni della fotocamera dell’S24 Ultra > Opzioni video avanzate e abilitando l’interruttore accanto all’opzione Log.

I video Log possono essere attivati sia nella modalità PRO che in quella base.

Da quello che è trapelato al momento, sembra che la funzionalità Video Log non verrà attivata sui Galaxy S24 e S24 Plus, ma solo sul modello S24 Ultra (almeno finché non ci saranno comunicati ufficiali che dichiareranno il contrario).

Per adesso quindi non possiamo altro che raccomandarvi di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Non lo sapevi che il Galaxy S24 Ultra 12-512GB adesso lo puoi pagare quasi a metà prezzo? Lo abbiamo segnalato sul nostro canale Telegram Hwbrain a soli 854,99 euro.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard