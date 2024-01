Samsung Galaxy S24 Ultra immagini dal vivo in anteprima pre-annuncio

Prime immagini dal vivo del Samsung Galaxy S24 Ultra che si mostra al grande pubblico prima dell’annuncio ufficiale previsto per il 17 gennaio 2024.

A distanza di poco meno di 10 giorni dall’annuncio ufficiale da parte di Samsung della serie S24, oggi il web ci ha regalato un paio di immagini dal vivo del modello S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra si mostra nella sua colorazione dorata con design piatto e squadrato

Il telefono è stato mostrato in due foto che riprendono la parte frontale e quella posteriore dello smartphone:

Le foto in questione di fatto confermano il design mostrato da precedenti immagini render, evidenziando come Samsung ha cercato di rendere il design del suo top di gamma con linee pulite ed eleganti, e soprattutto senza fronzoli aggiuntivi.

Basti per esempio pensare ad altri smartphone della concorrenza che aggiungono evidenti isole fotografiche (di varia forma quadrata o circolare) sulla scocca posteriore, mentre sul S24 Ultra troviamo giusto gli anelli dei sensori fotografici.

Il pannello frontale inoltre evidenzia un display piatto (ma non del tutto) con cornici piuttosto simmetriche, e angoli squadrati in stile Galaxy S23 Ultra sui bordi.

Di fatto le foto mostrano e confermano i dettagli che passati rumors sul web avevano già predetto anche qualche settimana fa.

Inoltre vi abbiamo già informato cosa aspettarvi lato Hardware sulle principali caratteristiche, e quali dovrebbero essere i prezzi di vendita in Italia dei nuovi dispositivi della serie S24.

Di fatto non ci resta che aspettare l’evento mediatico ufficiale Unpacked di Samsung del 17 gennaio 2024 per avere conferma e dettagli completi sul prodotto in arrivo.

Per adesso quindi prendete tutte queste immagini e informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte immagini: Via Twitter (X)

