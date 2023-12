Samsung Galaxy S24 Ultra miglioramenti software fotocamera: cosa aspettarsi?

Alcuni report indicano su quali aspetti Samsung sta lavorando lato software per migliorare la qualità delle immagini scattate con le fotocamere del Galaxy S24 Ultra.

Samsung sta lavorando per migliorare il software del comparto fotocamere del prossimo Galaxy S23 Ultra, e al momento abbiamo alcune indicazioni su specifiche funzionalità.

Samsung Galaxy S24 Ultra quali saranno i miglioramenti software della fotocamera: alcune indicazioni

Fotografie di default a 24MP

Nonostante gli smartphone Android di ultima generazione utilizzano sensori fotografici con sempre più megapixel molti di questi, grazie alla tecnologia “pixel binning” (Combinazione di più pixel in un unico pixel), scattano fotografie di default a 12MP.

Sembra però che sul prossimo S24 Ultra le fotografie saranno scattate di default ad una risoluzione minima di 24MP (ovviamente fruttando ancora la tecnologia pixel binning).

Samsung forse copierà la scelta fatta da Apple sugli gli iPhone 15, che hanno sensori fotografici principali da 48MP e scattano foto da 24MP con pixel binning.

Le immagini da 24MP sono comunque da considerarsi un buon compromesso in termini di bilanciamento fotografico, dato che offrono più dettagli rispetto alle foto da 12MP ma non pesano troppo in termini di dati da salvare.

Ovviamente l’utente potrà selezionare manualmente, tramite il menù delle impostazioni fotografiche, foto da 50MP o 200MP.

Ma va ricordato che quest’ultime sono immagini molto più pesanti in termini di dati da salvare, e anche se offrono ulteriori dettagli non sempre sono consigliate per l’utente medio.

Funzione Photo Remaster

Samsung inoltre sarebbe intenzionata a introdurre sui Galaxy S24 Ultra una funzionalità che ha debuttato di recente sui nuovi Galaxy Book 4: l’applicazione Photo Remaster.

Quest’ultimo è un editor di immagini che sfrutta l’intelligenza artificiale per effettuare ritocchi rapidi e semplici con un semplice tocco.

App Expert Raw con un nuovo filtro

La già conosciuta applicazione Expert Raw potrebbe introdurre una nuova funzionalità: si tratta di un nuovo filtro chiamato “filtro a densità neutra” (Neutral Density) che al momento è ancora in fase sperimentale.

In realtà si tratterebbe di una simulazione di post-elaborazione di tale filtro che viene eseguita su immagini RAW (funzione dedicata ai professionisti quindi).

Modalità 200MP sfrutterà l’intelligenza artificiale

Le foto scattate con la modalità a 200MP sul prossimo S24 Ultra sfrutteranno l’intelligenza artificiale, che permetterà di riconoscere 12 tipi di oggetti e ottimizzarli per una migliore qualità finale dell’immagine scattata.

Modalità notturna ottimizzata

Altro aspetto nel quale gli ingegneri informatici di Samsung stanno lavorando è quella di migliorare la qualità fotografica delle foto scattate in modalità notturna.

Sfortunatamente di queste ottimizzazioni non si anno ancora dettagli specifici.

Comunque dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, Samsung infatti sta testando le possibilità, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

