Samsung Galaxy S24 Ultra test fotocamera: per DXOMARK niente Top 10

Recensito il comparto fotografico del Samsung Galaxy S24 Ultra: è un camera phone ma per DXOMARK non è nella lista dei migliori 10.

Il sito specializzato in test sulle componenti multimediali DXOMARK ha rilasciato la propria recensione sul comparto fotografico del nuovo top di gamma Galaxy S24 Ultra di Samsung.

Anche se il nuovo S24 Ultra fa meglio del passato S23 Ultra, il punteggio non gli conferisce un posto nella top 10.

Samsung Galaxy S24 Ultra recensione fotocamera: per DXOMARK non è abbastanza per essere un TOP 10

Vi ricordo quali sono le fotocamere posteriori che vengono utilizzate sul dispositivo dell’azienda coreana:

Principale: sensore da 200 MP, obiettivo con apertura f/1,7 equivalente a 24 mm, AF, OIS

Ultra-wide: sensore da 12 MP, obiettivo con apertura f/2.2 equivalente a 13 mm, AF

Tele 1: sensore da 10 MP, obiettivo con apertura f/2,4 equivalente a 67 mm, OIS, AF

Tele 2: sensore da 50 MP, obiettivo con apertura f/3,4 equivalente a 111 mm, OIS, AF

Ebbene il telefono ottiene un punteggio generale pari a 144 punti, che gli permette di classificarsi nella diciottesima posizione della classifica generale, a 5 punti di distacco dalla TOP 10.

Per DXOMARK ci sono circa 10 punti di distacco per esempio dall’iPhone 15 Pro Max (terzo in classifica) e 13 punti di distacco dall’Huawei Mate 60 Pro+ il miglior camera phone in classifica.

A livello di punteggi specifici questi sono i risultati del S24 Ultra per DXOMARK:

Scatti fotografici punti 144 (migliore in classifica 160)

Bokeh punti 70 (il migliore: 80 punti)

Anteprima immagini punti 82 (migliore 91 punti)

Zoom punti 145 (migliore 158 punti)

Registrazione video punti 137 (migliore 158 punti)

Secondo il recensore il Galaxy S24 Ultra garantisce elevati livelli qualitativi fotografici e video, ma non eccelle in nulla rispetto ai migliori camera phone attualmente disponibili sul mercato.

Quali sono i punti di forza e le mancanze/difetti riscontrati sui Galaxy S24 Ultra a livello fotografico?

Ovviamente per ottenere questi punteggi il telefono è stato analizzato a fondo e ha determinato questi pro e contro.

PRO:

Luminosità vivida e piacevole in tutte le condizioni per foto e video visualizzati su display HDR

Esposizione precisa del target anche in condizioni di scarsa illuminazione nella foto

Bilanciamento del bianco neutro e resa cromatica precisa nella maggior parte degli scenari di test per foto, zoom e video

Buon dettaglio in piena luce

Rumore ben controllato in condizioni di luce intensa per foto e video

Stabilizzazione video efficace

Contro:

Rumore, in particolare nelle aree d’ombra e negli angoli della cornice della foto

Rumore nei video in condizioni di scarsa illuminazione

La profondità di campo ridotta fa sì che i soggetti dello sfondo risultino sfocati negli scatti di gruppo

Notevole ritardo tra la pressione dell’otturatore e lo scatto in varie condizioni di test

Instabilità dell’esposizione e del bilanciamento del bianco in foto e video

La messa a fuoco del video è lenta nel reagire

Perdita di dettagli fini in condizioni di scarsa illuminazione

Potete farvi un idea complessiva della recensione sul sito ufficiale DXOMARK

