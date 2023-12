Samsung Galaxy S24 Ultra video 8K con Zoom 5X?

Nuovi rumors dalla Corea del Sud indicano che il prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra potrà registrare video in 8K e sfruttare uno zoom ottico 5X: altri dettagli.

Precedenti voci di corridoio affermavano che sul prossimo S24 Ultra Samsung avrebbe deciso di applicare una sola fotocamera con teleobbiettivo zoom 5X, ma oggi nuove informazioni indicano la presenza anche di un periscopio 10X.

Considerate le novità del momento, vediamo di fare un quadro riassuntivo per chiarire la situazione

Samsung Galaxy S24 Ultra comparto fotocamera: ci saranno pure i video in 8K con zoom 5X?

La testate giornalistica coreana The Elec ha affermato che sul S24 Ultra ci saranno questi sensori fotografici:

fotocamera principale grandangolare da 200 MP

fotocamera ultra grandangolare ad 12 MP

uno zoom 5x da 50 MP

uno zoom 10x da 10MP

Fotocamera anteriore selfie da 12MP

Il sensore principale da 200MP sarà sviluppato e prodotto direttamente da Samsung, con tecnologia ISOCELL, il sensore ultra grandangolare sarà prodotto da Namuga e Sunny Optical (si divideranno la fornitura).

Sempre queste due società, Namuga e Sunny Optical, produrranno gli zoom 10X e 5X, mentre la fotocamera anteriore per selfie sarà prodotta da Namuga e MCNEX.

Considerate le caratteristiche tecniche di queste fotocamere, la testata giornalistica sud coreana afferma che il Galaxy S24 Ultra sarà in grado di registrare video in 8K a 30 fps (come il Galaxy S23 Ultra), ma in più l’utente potrà sfruttare lo zoom ottico 5X.

Lo Zoom 5X ottico sarà utilizzabile anche nella modalità ritratto, e secondo l’informatore Samsung ha migliorato pure la stabilizzazione ottica durante la registrazione in condizioni di scarsa luminosità o in pieno giorno.

Inoltre sfruttando molto l’intelligenza artificiale il nuovo S24 Ultra sarà in grado di fornire interessanti effetti visivi/ritratto sia sulle fotocamere posteriori che sulla fotocamera anteriore.

L’azienda coreana punterebbe molto sulle caratteristiche tecniche dei nuovi S24, considerato che ha già stilato una prima stima delle vendite per il prossimo 2024.

Secondo Samsung la serie S24 dovrebbe riuscire a vendere circa 35,2 milioni di esemplari nel corso del 2024.

Il più richiesto (circa il 45% delle vendite) con 15.9 milioni di esemplari sarà la versione Ultra, seguirà poi la versione base S24 con 13.5 milioni di esemplari stimati (circa il 38%) e infine il modello S24 Plus con 5.8 milioni di esemplari venduti (circa il 16%).

Vedremo se queste stime e queste indiscrezioni tecniche saranno confermate il prossimo anno, dato che molto probabilmente a gennaio 2024 ci sarà la presentazione dei nuovi smartphone dell’azienda coreana.

