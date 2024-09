Samsung Galaxy S25 e S25 Plus la ricarica rapida è senza sorprese

E’ stata certificata la ricarica rapida dei Galaxy S25 e S25 Plus: anche per il prossimo anno non ci saranno sorprese da parte di Samsung.

Sappiamo che Samsung farà debuttare i suoi prossimi smartphone top di gamma nel mese di gennaio 2025 con commercializzazione a partire da febbraio del prossimo anno.

Oggi possiamo chiarirvi con buona certezza che i modelli S25 e S25 Plus non avranno una ricarica rapida più veloce dei Galaxy S24 e S24 Plus.

Samsung Galaxy S25 e S25 Plus niente novità dal punto di vista della ricarica rapida

L’agenzia cinese 3C ha inserito nel proprio database i caricabatteria che saranno utilizzati dai prossimi S25 e S25 Plus evidenziando come già detto nessun cambiamento rispetto alla passata generazione.

Infatti il Galaxy S25 supporterà una ricarica rapida via cavo a 25W, mentre il Galaxy S25 Plus avrà una ricarica rapida via cavo a 45W.

L’agenzia 3C non specifica la ricarica wireless, ma entrambi gli smartphone dovrebbero mantenere la stessa già vista sui modelli S24 e S24 Plus, quindi anche in questo campo nessuna novità.

Anche a livello di potenza di batteria, precedenti rumors affermano che Samsung per i modelli S25 (compreso quello Ultra) non cambierà la potenza delle batterie.

Ma comunque l’azienda coreana migliorerà lo spessore di tutti e tre gli smartphone rendendoli più sottili e leggeri.

Di fatto anche il prossimo anno Samsung non punterà sul fattore ricarica rapida della batteria, che ormai è tra i più lenti tra gli smartphone top di gamma, ma su altre caratteristiche come le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, il design sottile e leggero, le prestazioni e l’interfaccia all’avanguardia con tanti anni di supporto software.

Ovviamente bisogna aspettare il comunicato ufficiale da parte di Samsung, quindi per il momento prendete tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

