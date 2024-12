Samsung Galaxy S25 ecco la data ufficiale dell’evento Unpacked

Svelata la data ufficiale del prossimo Samsung Unpacked Event nel quale saranno presentati i prossimi smartphone top di gamma Galaxy S25.

Finalmente abbiamo la data ufficiale dell’evento che annuncerà i nuovi smartphone della serie Galaxy S25, e le tempistiche sono molto vicine.

Samsung Galaxy S25: svelata la data ufficiale di lancio dell’evento Unpacked

Ebbene i futuri Galaxy S25 (normale, Plus, Ultra e forse pure il modello Slim) saranno presentati molto probabilmente in data 22 gennaio 2025, data nella quale sarà presieduto il nuovo Samsung Galaxy Unpacked Event.

L’evento in questione probabilmente si terrà in California (Stati Uniti) alle ore 10 di mattina con il fuso orario del Pacifico, ovvero le ore 19.00 nel nostro paese.

Ci sono anche rumors sul fatto che l’azienda coreana potrebbe annunciare il primo prototipo di visore per realtà mista (virtuale e aumentata) che utilizzerà il sistema operativo Google Android XR OS.

Va comunque specificato che il banner dell’evento Unpacked non è stato svelato ufficialmente da Samsung, ma dall’affidabile informatore Evan Blass tramite il proprio profilo privato su X (Twitter), che non è visibile a tutti.

Quindi per il momento non possiamo altro che suggerirvi di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo, almeno finché non ci sarà la conferma diretta da parte dell’azienda coreana.

