Samsung Galaxy S25 Edge la presunta data d’annuncio svelata

Questa potrebbe essere la data di annuncio del prossimo Samsung Galaxy S25 Edge, il prossimo smartphone top di gamma super sottile dell’azienda coreana.

Forse lo sapete già, ma ve lo ricordiamo per sicurezza, che il Galaxy S25 Edge è stato mostrato come prototipo da Samsung durante lo scorso MWC 2025 di Barcellona.

Oggi abbiamo finalmente una possibile data di lancio ufficiale.

Samsung Galaxy S25 Edge rumors data di lancio: arriverà a metà aprile 2025?

Secondo un informatore asiatico, @chunvn8888, il prossimo smartphone super sottile di Samsung dovrebbe fare il suo debutto almeno in Vietnam in data 15 aprile 2025.

Nel paese asiatico sarà una versione esclusiva per il rivenditore vietnamita MWG.

Lo stesso informatore ha affermato che lo smartphone debutterà invece in Corea del Sud dal 16 aprile 2025, ma la differenza di data potrebbe essere determinata dal fuso orario differente tra i due paesi.

Sulla carta quindi il Galaxy S25 Edge potrebbe fare il suo debutto almeno in Asia giusto a metà aprile 2025, ma non sappiamo se tale data può essere considerata valida anche per il mercato europeo.

D’altro canto sappiamo che Samsung non commercializzerà in tutti i paesi questo smartphone, che viene considerato dall’azienda coreana come un prodotto di stile e non facile da produrre considerato che sarà sottile appena 5.8mm.

Di recente sono uscite pure le prime immagini render ufficiose dello smartphone in tre colorazioni diverse.

Per quanto riguardale caratteristiche hardware, precedenti rumors hanno confermato più volte la presenza del chipset Snapdragon 8 Elite per Galaxy, 12GB di ram e 256-512GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore e un display ripreso dal Galaxy S25 Plus, ma una batteria più piccola (per via dello spessore) da 3900 mAh con ricarica rapida a 25W.

Come già detto il punto forte del Galaxy S25 Edge sarà lo spessore il peso: 5.86mm per un peso di soli 160 grammi

Per un dispositivo con display da 6.7 pollici sono davvero interessanti.

Ovviamente dato che per il momento Samsung non ha ancora svelato nulla, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard