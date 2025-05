Samsung Galaxy S25 Edge prezzo in Europa, colori e specifiche finali svelate

Svelati i dettagli ufficiosi che riguardano il prezzo in Europa, i colori e le specifiche del prossimo smartphone sottile e leggero Samsung Galaxy S25 Edge.

Sembra che l’arrivo in Europa del prossimo Galaxy S25 Edge sia ormai prossimo, con alcuni rumors che affermano che lo smartphone arriverà entro la fine di maggio di quest’anno.

Ecco gli ultimi dettagli ufficiosi.

Samsung Galaxy S25 Edge: ecco quello che sappiamo prima del lancio ufficiale

Da quello che è trapelato, sembra che il telefono debutterà prima in Asia (Cina e Corea del Sud) il 23 maggio 2025, e poi dovrebbe arrivare in altri mercati (si pensa pure in Europa) a partire dal 30 maggio 2025.

Le voci di corridoio affermano he il Galaxy S25 Edge arriverà in Europa in due varianti di memoria ai seguenti prezzi (Germania):

Versione 12-256GB al prezzo di 1249 euro

Versione 12-512GB al prezzo di 1369 euro

Di fatto lo smartphone si posizionerebbe lato prezzi come versione intermedia tra un Galaxy S25 Plus e un Galaxy S25 Ultra.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, si parla di un display Amoled da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione 3120 x 1440 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Sotto il display sarà presente pure lo scanner per le impronte digitali con tecnologia ultrasonica.

Il pannello dovrebbe essere protetto da Gorilla Glass Ceramic 2, mentre la scocca posteriore in vetro avrà protezione Gorilla Glass Victus 2.

La scocca sarà in metallo con rifinitura laterale (bordi) in titanio, che ricordiamo dovrebbero essere spessi appena 5.85mm, per un peso complessivo di 168 grammi e con certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Si prevede che sarà venduto almeno in tre colorazioni diverse: nero titanio, blu titanio e argento titanio.

All’interno della scocca il Galaxy S25 Edge monterà molto probabilmente il chipset Snapdragon 8 Elite per Galaxy.

Lato multimedialità lo smartphone utilizzerebbe una fotocamera principale da 200 MP con apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), e avrà una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2.

Si prevede poi una fotocamera selfie da da 12 MP con apertura f/2.2.

Il tutto sarà alimentato da una batteria da 3900 mAh, che considerato lo spesso di soli 5.85 mm non è neanche troppo piccola.

Probabilmente la ricarica rapida via cavo sarà limitata a 25W, ma sarà presente pure la ricarica wireless.

Il telefono debutterà sicuramente con Android 15 e interfaccia ONE UI 7, e godrà di 7 anni di aggiornamenti.

Comunque dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard