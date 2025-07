Finalmente una buona notizia sul prossimo Galaxy S25 FE: avrà un display AMOLED tra i migliori prodotti da Samsung; ecco quello che sappiamo.

Del Galaxy S25 FE al momento non si è detto un granché bene nei più recenti rumors, considerato che al momento sembra essere giusto una versione un po’ migliorata dell’attuale Galaxy S24 FE.

Oggi però abbiamo una buona notizia su questo smartphone, e riguarda il suo display.

Samsung Galaxy S25 FE avrà un display da vero top di gamma: i rumors ce lo svelano

Secondo quando è trapelato direttamente dalla Corea del Sud, Samsung pare che abbia deciso di utilizzare un display OLED con tecnologia flexible sul prossimo S25 FE (Fan Edition).

Flexible non sta per display pieghevole, questo lo specifichiamo subito, ma è una tecnologia più costosa rispetto ai comuni display OLED rigidi che viene utilizzata dall’azienda coreana solo per smartphone top di gamma.

Grazie ad un certo grado di flessibilità questi pannelli OLED Flexible permettono cornici simmetriche su tutti i lati dello schermo e hanno uno spessore inferiore.

Sulla carta ecco perché il Galaxy S25 FE avrà uno spessore intorno ai 7.4mm rispetto agli 8mm dell’attuale Galaxy S24 FE.

Sulla carta quindi Samsung sta cercando di distinguere meglio il prossimo S25 FE da altri smartphone di fascia media-alta come potrebbero essere quelli della prossima serie Galaxy A 2026.

Tornando ai precedenti rumors, il nuovo S25 FE non avrà grandi altri miglioramenti rispetto al Galaxy S24 FE.

Si parla infatti dell’utilizzo dello stesso chipset Exynos 2400e già montato sul S24 FE, un comparto fotografico posteriore pressoché invariato con giusto un miglioramento evidente solo nel comparto della fotocamera anteriore dedicata ai selfie.

Comunque dato che il prodotto è ancora lontano dal suo annuncio ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

