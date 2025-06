Samsung Galaxy S25 FE design svelato: cambia poco rispetto S24 FE?

Nuove immagini render ci aiutano a capire come sarà il design del prossimo Samsung Galaxy S25 FE: sulla carta non cambierà molto rispetto al Galaxy S24 FE.

Entro la fine di quest’anno Samsung dovrebbe lanciare sul mercato il successore dell’attuale Galaxy S24 FE, e a conferma di ciò possiamo mostrarvi alcune immagini render del Galaxy S25 FE.

Samsung Galaxy S25 FE questo dovrebbe essere il design definitivo

Le immagini render sono state realizzate grazie alla collaborazione tra SammyGuru e il noto informatore OnLeaks che ha di fatto fornito i dettagli sul prossimo design del S25 FE.

Da quello che possiamo vedere il prossimo S25 FE avrà un design molto simile al suo predecessore S24 FE in termini estetici.

Si può infatti notare la struttura in metallo con cornici piatte, un display con foro nella parte superiore e una tripla fotocamera posteriore allineata verticalmente senza l’isola fotografica.

Sulla parte destra della scocca sarà posizionato il bilanciere del volume e il pulsante di accensione, mentre nella parte in basso della scocca ci sarà la porta Type C insieme allo slot per le microSD e l’altoparlante.

Infine nella parte superiore della scocca sarà posizionato il secondo microfono.

Se esteticamente non ci saranno quindi differenze, pare che il prossimo Galaxy S25 FE avrà dimensioni pari a 161,4 x 76,6 x 7,4 mm, quindi risulterà più sottile e compatto rispetto al Galaxy S24 FE che ha dimensioni pari a 162 x 77,3 x 8 mm.

Samsung pare abbia lavorato nell’ottimizzazione delle cornici intorno al display perché il modello S25 FE dovrebbe montare lo stesso pannello da 6.7 pollici di diagonale dell’attuale S24 FE.

La fonte non parla della risoluzione del display, ma afferma che utilizzerà tecnologia Super AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e potrà raggiungere una luminosità massima di 2.600 nit.

Per quanto riguardano gli altri componenti hardware, sfortunatamente non ci sono ancora novità.

Sappiamo solo da precedenti rumors che il prossimo S25 FE potrebbe utilizzare un chipset Exynos 2400 o un Dimensity 9400 abbinato a 12GB di ram, e 256-512GB di memoria interna.

Lato multimedialità si parla di una tripla fotocamera posteriore 50MP (principale con OIS) + 8MP Teleobbiettivo ottico 3X+ 12MP Ultra Grandangolare, e di una presunta fotocamera anteriore selfie da 12MP.

Il telefono probabilmente uscirà sul mercato con Android 16 e ONE UI 8.

Ovviamente dato che Samsung non ha ancora svelato nulla sul suo prossimo smartphone FE, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

