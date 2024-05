Samsung Galaxy S25: l’intelligenza artificiale ne ottimizzerà l’autonomia?

Secondo recenti rumors l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sui Galaxy S25 permetterà di ottimizzare l’autonomia fino ad un 10% in più a parità di batteria: i dettagli.

Mancano ancora molti mesi al lancio della prossima generazione di smartphone top di gamma di Samsung, i Galaxy S25, ma alcune prime informazioni sembrano essere promettenti.

L’intelligenza artificiale potrebbe garantire un efficienza energetica superiore.

Samsung Galaxy S25: grazie all’intelligenza artificiale l’efficienza energetica migliorerà del 10%

Alcune notizie dalla Corea del Sud affermano che Samsung sta lavorando per portare nuove funzionalità GALAXY AI basate sull’intelligenza artificiale, e tra queste ci sarebbe una rivoluzione della funzione AI Power Saving.

L’ AI Power Saving è presente ormai da qualche anno sugli smartphone dell’azienda coreana, decisamente prima dell’uscita della GALAXY AI.

Al momento questa funzionalità sfrutta i modelli di apprendimento per capire come l’utente utilizza lo smartphone e ottimizza i processi in background.

Ebbene la nuova versione sarà basata su nuovi concetti, e non migliorerà la durata della batteria semplicemente limitando le prestazioni di CPU e GPU o ottimizzando le attività in background.

Il nuovo algoritmo con intelligenza artificiale sarebbe in grado di fornire un’autonomia generale superiore del 5-10% rispetto all’attuale software, mantenendo invariata la potenza della batteria.

In più non ci dovrebbero essere cali prestazionali rispetto all’attuale AI Power Saving.

La nuova funzionalità dovrebbe debuttare sul mercato con i prossimi Galaxy S25, quindi solo a partire dal 2025 con Android 15 e ONE UI 7.0.

Quest’ultimi smartphone infatti utilizzeranno i chipset Exynos 2500 o Snapdragon 8 Gen 4, che potranno garantire ottimizzazioni energetiche migliori sia lato hardware che lato software tramite AI.

Ovviamente considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon