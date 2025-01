Samsung Galaxy S25 Slim posticipato? Dovrebbe arrivare a maggio 2025

Il Samsung Galaxy S25 Slim pare che non sarà annunciato a gennaio 2025 con la serie S25: forse arriverà a maggio 2025. Le ultime informazioni.

Sappiamo con certezza che Samsung presenterà la serie Galaxy S25 in data 22 gennaio 2025, ma non tutti i modelli arriveranno in tale data.

Sembra infatti che la variante S25 Slim sia stata posticipata.

Samsung Galaxy S25 Slim è stato posticipato? Si presume che arriverà a maggio 2025

Secondo alcune voci di corridoio provenienti dalla Cina, Samsung pare che abbia deciso di posticipare il lancio del Galaxy S25 Slim che non sarà presentato insieme ai Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra.

L’azienda coreana avrebbe deciso di aspettare altri 3 mesi prima di lanciare il modello Slim, che dovrebbe fare capolino nei mercati globali solo a partire da maggio 2025.

Il modello Slim per chi non lo sa ancora, si differenzierà dai modelli S25 per il fatto che avrà uno spessore contenuto in soli 6.5mm (non è ancora certo) e avrà dimensioni intermedie tra il modello base e quello Plus.

Ci si aspetta infatti un display Amoled da 6.6 pollici di diagonale, con risoluzione classica FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Essendo uno smartphone sottile, ma comunque con un display abbastanza grande, la batteria sfrutterà probabilmente la tecnologia silicio-carbonio che comunque garantirà una potenza da almeno 5000 mAh.

Lato multimedialità si prevede che la configurazione includa una fotocamera principale Samsung HP5 da 200 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare Samsung JN5 da 50 megapixel e una fotocamera teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3,5x.

Ovviamente dato che Samsung non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard