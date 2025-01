Samsung Galaxy S25 trio: le immagini render ufficiali con vari colori

Il design definitivo della serie Galaxy S25 non ha più segreti: ecco le immagini render ufficiali con i vari colori disponibili svelati sul web.

Mancano ancora pochi giorni al lancio ufficiale dei prossimi Galaxy S25, e dopo una serie di rumors pare che oggi abbiamo i primi render ufficiali che mostrano i design dei tre smartphone arrivo.

Samsung Galaxy S25: ecco le immagini render ufficiali dei prossimi tre smartphone in vari colori

L’affidabile informatore Evan Bass ha diffuso le immagini render del S25 base , del S25 Plus e del S25 Ultra nelle loro quattro colorazioni principali, quelle che dovrebbero essere disponibili anche per i rivenditori terzi.

Il modello Galaxy S25 dovrebbe uscire nelle colorazioni azzurro, verde chiaro, blu scuro e argento, ma come già accennato sicuramente ci saranno altri colori esclusivi disponibili solo sullo store ufficiale Samsung.

Il Galaxy S25 Plus ha un design molto simile al modello S25 base, avrà solo un display più grande, e verrà venduto nelle stesse colorazioni già elencate in precedenza:

Invece il modello Galaxy S25 Ultra si differenzierà con un aspetto più squadrato e colori base diversi rispetto ai precedenti due smartphone.

Dovrebbe infatti arrivare in quattro colorazioni basate sul titanio, disponibili anche per rivenditori terzi, ovvero nero, argento, blu e grigio; ovviamente ci saranno anche colori speciali disponibili solo sullo store Samsung.

Tutti e tre i dispositivi della serie S25 avranno in conclusione una caratteristica in comune lato design: sarà un design più pulito e piatto, con ottimizzazioni dal punto di vista delle cornici e degli spessori in generale rispetto ai modelli Galaxy S24.

Potete confrontare il design di questi tre smartphone con quello del Galaxy S25 Slim, di cui sono uscite le prime immagini render ufficiose.

Anche lui ha un design simile ma punterà ad essere lo smartphone più sottile di Samsung del 2025, con uno spessore di 6.4mm.

Ovviamente dato che Samsung non ha ancora ufficializzato nulla, prendete tutte queste immagini con il giusto distacco emotivo.

