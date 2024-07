Samsung Galaxy S25 Ultra più ram ma la batteria e la ricarica rapida? I rumors

Nuovi rumors confermano che il prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra avrà più ram rispetto all’attuale Galaxy S24 Ultra; notizie non buone per la batteria e la ricarica rapida.

Sul prossimo smartphone top di gamma di Samsung ci sono due nuovi rumors sul web: uno è una notizia positiva, l’altro rumors potrebbe deludere alcuni utenti.

Si parla infatti della memoria ram e della batteria (con annessa ricarica rapida) del prossimo Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra dettagli sulla ram e sulla batteria svelati: i rumors

Partiamo con la notizia buona che farà piacere soprattutto agli utenti più esigenti.

L’affidabile informatore Ice Universe ha affermato che il prossimo S25 Ultra avrà a disposizione 16GB di ram, quindi 4GB in più rispetto all’attuale Galaxy S24 Ultra.

La ram risulterà un fattore importante nel prossimo top di gamma dell’azienda coreana, dato che le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale beneficiano di quantitativi superiori di memoria.

L’informatore non ha rilasciato nessun dettaglio aggiuntivo sui modelli S25 e S25 Plus, quindi per adesso non sappiamo se anche loro avranno a disposizione più ram.

La seconda notizia riguardante il Galaxy S25 Ultra potrebbe far storcere un po’ il naso agli utenti più esigenti: la stagnazione di Samsung nel comparto ricarica rapida della batteria.

Sembra infatti che l’S25 Ultra manterrà la stessa batteria da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo a 45W già vista sull’attuale Galaxy S24 Ultra.

Di per se non è un fattore limitante del prodotto, ma la tendenza di altri importanti produttori cinesi in questo campo è sempre più evidente: batteria nominali che presto arriveranno sui 6000 mAh e ricariche rapide ben superiori ai 100W.

Per il momento non possiamo sapere se queste informazioni sono da considerarsi attendibili, dato che Samsung non ha ancora certificato nulla, quindi vi preghiamo di prenderle con il giusto distacco emotivo.

