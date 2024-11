Samsung Galaxy S25 versione Slim: svelate le fotocamere principali

Emergono i dettagli su una presenta versione Slim del Samsung Galaxy S25: ecco i primi rumors sulle sue fotocamere principali.

Ci sono voci da circa un mesetto che Samsung nel corso del 2025 lancerà non tre ma ben 4 dispositivi della serie Galaxy S25, tra i quali oltre ai classici base, plus e ultra spunterà anche una versione Slim.

La versione Slim sulla carta dovrebbe sostituire la versione FE (Fan Edition).

Vediamo di conoscere qualche dettaglio in più oggi sul comparto fotografico di questo futuro smartphone.

Samsung Galaxy S25 Slim queste sono le indiscrezioni sul suo comparto fotografico principale

L’informatore Sanju Choudhary di recente ha integrato le informazioni inziali rilasciate dall’altro informatore Ice Universe sul modello Slim, elencando dettagli sul comparto fotografico posteriore.

Secondo Sanju il modello S25 Slim utilizzerà tre fotocamera posteriori da 200MP + 50MP + 50MP.

La fotocamera principale da 200MP utilizzerebbe il sensore ISOCELL HP5 che dovrebbe avere una grandezza pixel da 1/1,56″; in passato altri avevamo affermato che il sensore sarebbe stato da 1/1,3″, quindi non ci sono ancora dettagli super chiari in merito.

Le due restanti fotocamere da 50MP saranno un Ultra Grandangolare e un Teleobbiettivo che dovrebbero utilizzare il sensore ISOCELL JN5 con pixel da 1/2,76″, 0,64 µm.

Il Teleobbiettivo dovrebbe garantire uno zoom ottico 3.5X e sfruttare la nuova tecnologia All Lenses on Prism (ALoP), che capovolge il tradizionale design a periscopio posizionando le lenti davanti al prisma e non più dietro.

L’ALoP permetterà a Samsung di posizionare il sensore fotografico in uno spazio più ristretto (sono sensori più corti e sottili), e questo favorirà la sottigliezza del design del Galaxy S25 Slim (dove Slim in inglese vuol dire sottile).

Secondo i rumors il lancio del Samsung Galaxy S25 Slim è previsto per la seconda metà del 2025 e se otterrà il giusto successo commerciale potrebbe influenzare le scelte di design dei futuri Galaxy S26 dell’azienda coreana.

Fonte: Via X (Twitter)

