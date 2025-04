Samsung Galaxy S26 Ultra fotocamera selfie sotto il display SI o NO?

Le ultime voci di corridoio sembra che non lascino troppi dubbi sul fatto se il prossimo Galaxy S26 Ultra avrà o meno una fotocamera selfie sotto il display: i dettagli.

Vi sarete sicuramente accorti che di recente un numero crescente di produttori di smartphone cinesi hanno iniziato ad utilizzare una soluzione esteticamente molto interessante: la fotocamera selfie sotto il display.

Samsung Galaxy S26 Ultra avrà o non avrà la fotocamera selfie sotto il display? La risposta forse ce l’abbiamo già oggi

L’utilizzo di una fotocamera selfie sotto il display ha sicuramente un grosso pregio: aumenta sensibilmente la qualità visiva del display dato che elimina il forellino e non mostra il sensore fotografico.

Sappiamo da precedenti rumors, che Samsung nelle ultime settimane avrebbe iniziato a testare alcune soluzioni per implementare una fotocamera selfie sotto il display del suo futuro smartphone Android top di gamma.

Queste era le prime voci di corridoio che erano trapelate a febbraio di quest’anno.

Sembra però che quest’ultima soluzione non sarà implementata sul prossimo Galaxy S26 Ultra.

L’azienda coreana pare che abbia deciso definitivamente, ma mai dire mai, di continuare ad utilizzare il classico forellino sul display per garantire una qualità fotografica per i selfie (compresi i video) superiore.

Samsung non sarebbe riuscita a superare alcune limitazioni dal punto di vista tecnologico, di costi e soprattutto di qualità.

Infatti gli attuali sensori impiantati sotto il display offrono prestazioni in termini di qualità fotografica peggiori rispetto ai classici sensori fotografici.

L’azienda coreana quindi, secondo le recenti voci, non implementerà le fotocamere selfie sotto il display almeno fino a quando quest’ultime non saranno effettivamente in grado di eguagliare la qualità delle fotocamere normali.

Ovviamente considerato che mancano ancora tantissimi mesi al lancio della prossima generazione di smartphone Galaxy S26, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

