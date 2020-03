Samsung Galaxy S8 si aggiorna a metà marzo 2020 in Italia: le novità

Samsung aggiorna il Galaxy S8 (presto pure S8 Plus) a metà marzo 2020 in Italia: quali sono le principali novità del nuovo firmware?

Segnaliamo ai possessori italiani di un Samsung Galaxy S8 G950F No Brand, quindi non acquistato tramite operatore telefonico, che è presente in un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy S8 No Brand si aggiorna a metà marzo 2020 in Italia: ecco le novità

Il firmware in questione si presenta con seriale/build G950FXXS8DTC1 ed è basato sul sistema operativo Android Pie 9.0.

Da quello che possiamo leggere tramite il change-log ufficiale, il nuovo aggiornamento ha lo scopo principale di installare nuove patch di sicurezza.

Vengono infatti installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di marzo 2020, ovvero le più recenti attualmente disponibili.

Le patch di marzo 2020 hanno lo scopo di risolvere una falla ritenuta critica che poteva permettere ad un malware di eludere tutte le protezioni del sistema operativo.

Sono state risolte inoltre una dozzina di vulnerabilità ritenute di livello alto e moderato.

In più Samsung ha risolto 25 criticità (da livello alto a moderato) riscontrate nel proprio software nativo.

Samsung elenca poi i soliti, miglioramenti prestazionali e nella stabilità del sistema operativo.

Potete scaricare il nuovo aggiornamento firmware dedicato ai Galaxy S8 (S8 Plus a breve) tramite la classica modalità OTA (over the ari) utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G del dispositivo.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica prima di installare il tutto, è consigliabile effettuare un backup dei dati salvati sul dispositivo e iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un autonomia residua superiore al 50%.

Fonte: Via