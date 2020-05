Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano a metà maggio 2020: le novità

Samsung ha iniziato a rilasciare il classico aggiornamento mensile per i Galaxy S9 e S9 Plus in Italia a metà maggio 2020: niente One Ui 2.1 come predetto.

Gli ex top di gamma Galaxy S9 e S9 Plus stanno ricevendo in queste ultime ore un nuovo aggiornamento firmware in Italia.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano a metà maggio 2020: ecco le novità

Più nello specifico il firmware ha seriale G96*FXXS9DTD7 (la * cambia a seconda del modello) e si basa sul sistema operativo Android 10.

Come vi avevamo già segnalato in un precedente articolo, l’aggiornamento in questione di metà maggio 2020 per i modelli S9 e S9 Plus non contiene l’interfaccia One Ui 2.1.

Quest’ultima arriverà solamente il prossimo mese, molto probabilmente entro la prima metà di giugno 2020.

Tornando alle novità dell’aggiornamento, quest’ultimo installa solo le nuove patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di maggio 2020.

Oltre a più di una dozzina di fix rilasciati da Google per risolvere alcune falle del sistema operativo Android (da livello critico a medio-alto) Samsung ha applicato alcuni fix per i proprio software.

L’azienda coreana ha infatti risolto 19 vulnerabilità, tra cui ve ne era una che era presente sui dispositivi Galaxy già dal lontano 2014.

Si tratta di una falla che gli esperti del settore chiamano “zero click”, perché non serve l’interazione dell’utente per poter attaccare il dispositivo.

Più nello specifico la falla è stata individuata nel file multimediale immagini utilizzato sugli smartphone Samsung Galaxy che utilizza l’estensione software Qmage.

Sta di fatto che i nuovi firmware in questione sono scaricabili tramite la classica modalità OTA (over the air) utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G del telefono.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica prima di aggiornare consigliamo sempre di effettuare un eventuale backup dei dati più importanti, e di iniziare la procedura di installazione solo se lo smartphone ha almeno il 50% di carica residua della batteria.

Fonte: Via