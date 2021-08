Samsung Galaxy S9 ecco l’aggiornamento con le patch di agosto 2021

Disponibile al download il nuovo aggiornamento firmware che porta le patch di agosto 2021 sui Galaxy S9: ecco i dettagli conosciuti al momento.

Se non lo sapete già i Galaxy S9 a partire dal mese di aprile di quest’anno hanno smesso di ricevere le patch di sicurezza mensilmente e hanno iniziato a riceverle ogni trimestre.

Considerato che l’ultimo aggiornamento era nel mese di aprile, oggi Samsung ha iniziato a rilasciare il nuovo aggiornamento firmware con le patch di agosto 2021.

Samsung Galaxy S9 si sta aggiornando in Europa con le nuove patch di agosto 2021: i dettagli

Più nello specifico i Galaxy S9 stanno iniziando a ricevere il firmware seriale G96xFXXUGFUG4 in Europa (si parte dalla Germania) tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il nuovo firmware è basato sul sistema operativo Android 10 con interfaccia ONE UI 2.5.

Considerato che l’aggiornamento è iniziato da poco, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che anche i Galaxy S9 venduti in Italia ricevano la notifica.

Vi consigliamo quindi di tener sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare vi consigliamo di:

effettuare un backup almeno dei dati più importanti salvati sul dispositivo; iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Dal punto di vista delle novità le patch di agosto 2021 risolvono 38 falle di sicurezza del sistema operativo Android, e 2 ulteriori falle relative al software Samsung.

Per maggiori informazioni potete leggere il nostro precedente articolo.

Oltre alle patch di sicurezza potrebbero esserci miglioramenti delle prestazioni e della stabilità del sistema operativo, oltre al fix di alcuni bug precedenti.

Fonte: Via