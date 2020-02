Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) svelate le specifiche

Ecco le principali specifiche hardware del prossimo Samsung Galaxy Tab A 8.4 2020 il prossimo tablet di fascia media dell’azienda coreana.

Il mercato dei tablet non sarà più importante come quello di qualche anno fa, ma comunque Samsung continua a sviluppare e produrre prodotti per questo segmento.

Oggi sono state svelate le principali caratteristiche hardware del prossimo Samsung Galaxy Tab A 8.4 versione 2020 e una sua immagine render.

Samsung Galaxy Tab A 8.4 2020: ecco i primi dettagli conosciuti

Da quello che è trapelato il tablet utilizzerà un display (non specificato se LCD IPS o AMOLED) da 8.4 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD 1920 x 1200 pixel in formato 16:10.

Tale risoluzione dovrebbe garantire un DPI di 300.

All’interno Samsung avrebbe inserito un processore Octa-Core Exynos 7904 (2X Cortex A73 + 6X Cortex A53) con GPU Mali G71, abbinato a 3GB di memoria ram.

Non viene specificata la memoria interna, ma Samsung dovrebbe lanciare almeno un paio di varianti di questo tablet a prezzi più o meno economici.

Nonostante il Galaxy Tab A 8.4 uscirà nel 2020 come sistema operativo sembra che monti nativamente Android Pie 9.0 e non Android 10.

Ovviamente non è escluso che il dispositivo venga aggiornato ad Android 10 prima dell’annuncio ufficiale, o comunque lo sarà in tempi non troppo distanti dalla data di inizio vendita.

Le immagini del design confermano poi la presenza del classico jack da 3.5mm per le cuffie, e due fotocamere: una anteriore per i selfie e una principale sulla scocca posteriore.

Per adesso queste sono le informazioni conosciute; non ci resta che aspettare nuovi dettagli sulle caratteristiche e specifiche mancanti.