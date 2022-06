Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) si aggiorna ad Android 12 con ONE UI 4.1

Il Tablet di fascia economica Galaxy Tab A7 10.4 (2020) di Samsung ha iniziato a ricevere l’aggiornamento alla versione software ONE UI 4.1 basata su Android 12.

Tra gli ultimi dispositivi che Samsung sta aggiornando nelle ultime ore ad Android 12 troviamo il Galaxy Tab A7 10.4 versione 2020.

Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) si aggiorna ad Android 12: ecco i dettagli

Il Tablet infatti ha iniziato a ricevere il nuovo firmware seriale T505XXU3CVE7, tramite la classica modalità OTA (over the air), in Europa compresa l’Italia.

L’aggiornamento in questione oltre ad installare Android 12, installa pure le ultime patch di sicurezza relative al mese di giugno 2022.

Da sottolineare che il firmware in questione è valido sia per la versione solo WIFI che quella con modulo LTE 4G.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamento che trovate in impostazioni->info dispostiivo->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare è consigliabile:

Effettuare un backup completo dei dati salvati sul tablet (o almeno dei dati più importanti) Liberare spazio nella memoria interna (almeno 3-5GB) Iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Le novità dell’aggiornamento ONE UI 4.1 con Android 12 sui Galaxy Tab A7 10.4 (2020)

Con l’arrivo della ONE UI 4.1 basata su Android 12 i possessori di un Galaxy Tab A7 10.4 (2020) noteranno alcune novità come:

design dell’interfaccia utente rinnovato, con la funzione Tavolozza dei colori , cursori più spessi, una migliore modalità oscura, widget ridisegnati, una migliore interfaccia utente per la selezione dei widget e più widget di blocco dello schermo

versioni migliorate di tutte le app stock, tra cui Bixby, Bixby Routines, Samsung Calendar, Samsung Gallery, Samsung Internet, Samsung Keyboard e Samsung MyFiles

interfaccia utente dell’app della fotocamera è stata ripulita e ha una modalità Scatto singolo più lunga

Gli Emoji AR ottengono più opzioni di personalizzazione, adesivi per il viso e l’opzione per far ballare il tuo avatar AR

L’app Calendario ottiene voci più rapide, un nuovo widget, una ricerca più rapida e una selezione di date e ora più semplice

Il tablet ottiene anche Edge Panels migliorati e la modalità Picture-in-Picture

Ottimizzata la ricerca nelle Impostazioni e in tutte le app stock, e aggiunte molte nuove funzionalità di accessibilità

Privacy e la sicurezza sono state migliorate attraverso interruttori dedicati alle impostazioni rapide per abilitare/disabilitare l’accesso alla telecamera e al microfono

Dashboard per la privacy e indicatori di privacy per l’utilizzo attivo della fotocamera e del microfono

eccetera

Va ricordato che quest’aggiornamento ONE UI 4.1 basato su Android 12 potrebbe essere l’ultimo in termini di sistema operativo per il tablet, secondo le politiche di aggiornamento attualmente vigenti in casa Samsung.

