Samsung Galaxy Tab A7 Lite si aggiorna ad Android 14

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android 14 con ONE UI 6.0 per il tablet economico Galaxy Tab A7: si parte dalla Corea del Sud.

Buone notizie per tutti coloro che hanno acquistato il Galaxy Tab A7 Lite: Samsung ha infatti iniziato ad aggiornare questo tablet all’ultima versione software basata su Android 14.

Galaxy Tab A7 Lite è tempo di Android 14: si parte dalla Corea del Sud

Per la precisione gli utenti Coreani stanno iniziando a ricevere il nuovo aggiornamento firmware seriale T225NKOU6DWL9.

Il firmware scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) ha un peso di circa 1.5GB.

Non sappiamo quando effettivamente Samsung rilascerà l’aggiornamento anche in Europa (e quindi pure in Italia): ci potrebbero volere ancora alcuni giorni, al massimo un paio di settimane.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro tablet, che trovate in impostazioni->info dispositivo->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, essendo un aggiornamento importante del sistema operativo prima di installare il nuovo software consigliamo sempre di:

effettuare un eventuale backup completo o dei dati più importanti salvati sullo smartphone

liberare spazio nella memoria interna se necessario (almeno 5-6GB liberi)

scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Installando Android 14 sul Galaxy Tab A7 Lite, gli utenti potranno sfruttare alcune delle novità introdotte con l’interfaccia ONE UI 6.0:

nuovo design dell’interfaccia utente

il pannello rapido ora ha un design completamente nuovo

nuovo carattere (font) del testo predefinito

nuove emoji e nuovi stili per il widget orologio nella schermata di blocco

aggiunti due nuovi widget: fotocamera personalizzata e statistiche meteo

miglioramenti e ottimizzazioni per molte delle applicazione Samsung installate di default

l’app galleria adesso visualizza suggerimenti per la modifica delle immagini nella pagina dei dettagli

rinnovamento interfaccia dell’App Photo Editor e adesso l’app Video Editor prende il nome di Samsung Studio

l’app Promemoria ha ricevuto nuove categorie e un nuovo design della schermata iniziale

nel menù impostazioni adesso c’è una sezione dedicata per la Batteria

nuove funzionalità per Samsung Internet e Keyboard (tagliare oggetti ed utilizzarli come adesivi nella tastiera) etc

Fonte: Via

