Samsung Galaxy Tab A7 Lite si aggiorna alla ONE UI 5.1.1: le novità

Samsung ha rilasciato l’aggiornamento ONE UI 5.1.1 basato su Android 13 per il Galaxy Tab A7 Lite in Europa: le novità che gli utenti potranno notare.

Buone notizie se possedete un Samsung Galaxy Tab A7 Lite, di fatto il tablet Android al momento più economico dell’azienda coreana.

Infatti il dispositivo sta ricevendo in queste ore l’aggiornamento alla versione software ONE UI 5.1.1.

Da quello che sappiamo in Europa Samsung ha rilasciato per il Tab A7 Lite il nuovo firmware seriale T225XXU4CWI2 scaricabile tramite la classica modalità OTA (Over the air).

Il firmware come già detto porta al suo interno l’interfaccia ONE UI 5.1.1 basata sul sistema operativo Android 13, ha un peso di circa 1GB e contiene pure le patch di sicurezza di agosto 2023.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni->info dispositivo->aggiornamenti.

Il tablet aveva ricevuto già l’aggiornamento ad Android 13 con ONE UI 5.1 qualche mese fa, ed oggi con la versione 5.1.1 ci saranno alcune novità.

Tra le novità più interessanti gli utenti potranno notare:

Verranno mostrate fino a 4 app più recenti nella barra delle applicazioni, indicando se sono in formato a visualizzazione a schermo intero, a schermo diviso o popup

Possibilità di condividere file in maniera privata e impostare scadenze per tali file

Con la modalità Quick Share, i file continueranno a essere inviati anche se l’altra persona ha lasciato la portata della rete Wi-Fi locale

Nell’app Galleria si possono impostare effetti immagine più facilmente, e copiare le impostazioni da un immagine ad un altra

Ottimizzato il processo di installazione di nuovi aggiornamenti: il sistema automaticamente può liberare spazio (cache e file temporanei)

Nuovo gesto di trascinamento della selezione a due mani: più facile selezionare immagini da un’app/finestra, trascinarle e rilasciare i file in un’altra app/finestra

Aggiornata l’app Samsung Internet: consente di spostare la barra dei preferiti e la barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo

Si può modificare la modalità del tablet direttamente dalla schermata di blocco.

