Samsung Galaxy Tab A7 Lite ufficiale in Europa: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato per il mercato europeo il Samsung Galaxy Tab A7 Lite disponibile nella versione LTE 4G e solo Wifi: prezzo e caratteristiche hardware principali.

Oggi Samsung ha presentato per il mercato Europeo il nuovo Galaxy Tab A7 Lite, ovvero uno dei tablet più economici dell’azienda.

Si tratta di una versione più piccola del Tab A7, dato che questo ha un display da 10 pollici mentre il modello Lite da poco meno di 9 pollici.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: prezzo in Europa e principali caratteristiche hardware

Prezzo di vendita

Partiamo dicendo che il tablet viene commercializzato ad un prezzo di listino ufficiale a partire da 170 euro per la versione solo Wifi, mentre il prezzo sale a 200 euro per la versione LTE 4G.

Non c’è ancora il prezzo di vendita ufficiale per l’Italia.

Display, design, dimensioni

Il Galaxy Tab A7 Lite si presenta con un display LCD IPS da 8.7 pollici di diagonale in formato 15:9 e risoluzione nativa 1340 x 800 pixel.

Ha dimensioni pari a 212.5 x 124.7 x 8 mm per un peso di 366 grammi per la versione Wifi, e di 371 grammi per la versione LTE 4G.

La scocca posteriore è in alluminio, il frame è in allumino ma per contenere i costi ci sono alcune rifiniture in plastica.

Sono presenti due colori: nero e argento.

Processore e memoria

Al suo interno Samsung ha deciso di utilizzare il chipset Mediatek Helio P22T (MT8768T), un Octa-Core Cortex A53 con frequenza massima a 2.3 Ghz abbinato alla GPU PowerVR GE8320.

Al chipset vengono affiancati 3-4GB di ram e 32-64GB di memoria interna, che risulta comunque espandibile con microSD fino a 1TB.

Multimedialità

Lato multimedialità il Galaxy Tab A7 Lite è abbastanza semplice:

Fotocamera anteriore per selfie e video chiamate da 2MP (messa a fuco fissa);

Fotocamera posteriore da 8Mp che è capace di registrare video in formato FHD 1080p a 30fps.

Per quanto riguarda l’audio troviamo gli altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, e il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività, batteria e sistema operativo

Come connettività oltre al supporto dati 4G (1 sola sim) per il modello LTE, su entrambi i modelli troviamo:

Wifi AC Dual Band;

Bluetooth 5.0;

A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO;

la porta Usb Type C 2.0 (Niente Samsung Dex).

Il tutto viene alimentato da una batteria interna da 5100 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo ad una velocità massima di 15W.

Infine come sistema operativo è presente Android 11 con personalizzazione ONE UI 3.1

Fonte: Notizia ufficiale Samsung