Samsung Galaxy Tab A8 10.5 ufficiale: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato il nuovo Samsung Galaxy Tab A8 10.5, un tablet da 10.5 pollici con caratteristiche hardware di fascia media: prezzo e dettagli tecnici.

Nel parco tablet di Samsung oggi è comparto il nuovo Tab A8 10.5 che sulla carta dovrebbe essere il sostituto ufficiale del 2021/2022 per la gamma Galaxy Tab A da 10.5 pollici.

Non aspettatevi niente di rivoluzionario: è un tablet i fascia media che migliora alcuni aspetti rispetto al predecessore.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5: prezzo in Italia e principali caratteristiche hardware

Prezzo e disponibilità

Partiamo subito con il prezzo di vendita: il dispositivo dovrebbe avere un prezzo di partenza di 249 euro in Italia, nelle colorazioni Grey, silver e Pink Gold entro la fine di dicembre di quest’anno.

Principali caratteristiche hardware

Il Tab A8 10.5 si presenta con un display LCD IPS da 10.5 pollici di diagonale e risoluzione nativa Full HD 1920 x 1200 pixel in formato 16:10.

Il formato è quello classico, diverso dai 15:9 del modello da 10.4 pollici del TAb A7.

Le dimensioni sono pari a 246,8 x 161,9 x 6,9 mm ed il peso è di 508 grammi.

Intorno al display sono stati posizionati quattro altoparlanti che garantiranno di fatto un effetto stereo in qualsiasi posizione (orizzontale o verditale) guarderete il tablet.

Inoltre i quattro altoparlanti garantiranno sempre il supporto all’audio Dolby Atmos, per un audio più coinvolgente.

Al suo interno Samsung ha inserito un chipset Octa-Core (non dichiarato) che dovrebbe essere l’Unisoc Tiger T618.

L’Unisoc Tiger T618 ha un architettura Octa-Core con due core Cortex-A75 e sei core A55, oltre a una GPU Mali G52 MP2.

Da quanto affermato dall’azienda coreana questo chipset garantirebbe prestazioni superiori del 10% (CPU + GPU) rispetto allo Snapdragon 662 montato sui Galaxy Tab A7.

Al chipset vengono affiancati 3-4-6GB di ram e 32/64/128GB di memoria interna, quest’ultima espandibile con microSD.

La multimedialità a livello fotografico è OK e in linea con la fascia di prezzo:

Fotocamera anteriore selfie da 5MP (obbiettivo con fuoco fisso)

Fotocamera posteriore da 8MP con autofocus.

Per quanto riguarda la connettività è previsto il Wifi (5) AC dual band , la versione con connettività LTE 4G, il Bluetooth 5, la porta Usb Type C classica (niente uscita video), il jack da 3.5mm per le cuffie, GPS + GLONASS, Beidou, Galileo.

Il Samsung Galaxy Tab A8 10.5 viene alimentato da una batteria interna da 7040 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 15W.

Attenzione però: nella scatola di vendita il caricabatteria di serie sarà da 7.5W.

Come sistema operativo il tablet debutta con Android 11 e interfaccia ONE UI 3.1.1: verrà quindi aggiornato ad Android 12 solo in un secondo momento.

Fonte: Notizia ufficiale