Samsung Galaxy Tab S10: c’è una presunta data d’annuncio

I prossimi tablet top di gamma di Samsung, i Galaxy Tab S10 potrebbero avere finalmente una data di annuncio ufficiosa: ecco cosa sappiamo al momento.

Alcuni esperti di mercato, e alcune precedenti voci, si aspettavano un annuncio dei prossimi Galaxy Tab S10 durante il recente evento Galaxy Unpacked che si è tenuto il 10 luglio 2024.

Questo non è avvenuto, ma gli informatori alla fine hanno corretto il tiro con una nuova data di presunto annuncio.

Samsung Galaxy Tab S10: ecco la presunta data di annuncio dei prossimi tablet

Ebbene secondo quanto è trapelato da alcune voci di corridoio i successori degli attuali Galaxy Tab S9 saranno presentati da Samsung nel mese di ottobre di quest’anno.

Si tratta quindi di una posticipazione rispetto all’annuncio ordinario avvenuto negli ultimi anni, ovvero il mese di agosto (solo la presentazione serie Tab S8 è avvenuta ad aprile 2022).

Non sappiamo del perché Samsung abbia deciso di posticipare così tanto i nuovi tablet, e possiamo fare solo alcune ipotesi.

La prima che i tablet della serie Galaxy Tab S9 non stiano vendendo tantissimo e quindi ci sono ancora troppe scorte in magazzino da dover smaltire (ultimamente ci sono forti sconti su questi modelli).

La seconda che mancano sufficienti chipset per la produzione dei prossimi Galaxy Tab S10 e quindi la produzione di massa è stata posticipata di qualche mese, o la terza semplicemente perché a luglio sono arrivati tanti nuovi prodotti e Samsung cerca di far respirare un po’ di più i consumatori per le scelte d’acquisto.

Tornando ai rumors sui Galaxy Tab S10, vi ricordo che precedenti voci di corridoio affermano la serie Tab S10 sarà composta da solo due tablet, e forse con due chipset diversi.

Di fatto si prospetta l’abbandono della variante base con display più piccolo, con la sola commercializzazione delle versioni Plus e Ultra.

Si prevede un Tab S10 Ultra con display da 14,9 pollici, design molto simile al Tab S10 Ultra, e chipset Snapdragon 8 Gen 3 con almeno 12GB di ram.

Invece la variante S10 Plus dovrebbe avere un display da 12,9 pollici e utilizzare un chipset Mediatek di ultima generazione abbinato ad almeno 12GB di ram.

Comunque considerato che la momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte qeuste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

