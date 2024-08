Samsung Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra confermata la ricarica rapida

Certificata la ricarica rapida del prossimi tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra: ecco i dettagli trapelati.

Non manca ancora molto al lancio dei nuovi tablet Android top di gamma successori degli attuali Galaxy Tab S9, che pare che quest’anno usciranno in solo due varianti invece che tre.

Oggi in Cina un agenzia ha certificato la ricarica rapida di entrambi i dispositivi.

Samsung Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra certificata la ricarica rapida: i dettagli

L’agenzia di certificazione cinese 3C ha inserito nel proprio database il prossimo Galaxy Tab S10+ (SM-X820) e il Tab S10 Ultra (SM-X926C) evidenziando che entrambi i tablet avranno una ricarica rapida via cavo pari a 45W.

Si tratta quindi della stessa ricarica rapida al momento disponibile sui Galaxy Tab S9.

La 3C afferma che i due tablet saranno venduti senza caricabatteria, quindi come già accade sui Tab S9 l’utente dovrà acquistarne uno che supporti la ricarica 10 V e 4,5 A.

Sfortunatamente l’agenzia cinese non svela quale sia la potenza della batteria sui due tablet.

Samsung non ha ancora fissato una data ufficiale per la presentazione della serie Tab S10, ma le aspettative attuali sono per un lancio a ottobre di quest’anno, comunque sicuramente prima di natale.

Vi ricordo infine che passati rumors, affermano che Samsung per la prima volta utilizzerà un chipset Mediatek per un suo prodotto top di gamma.

Sembra infatti che il Galaxy Tab S10+ monterà il chipset Mediatek Dimensity 9300+ al posto del tradizionale chipset Snapdragon di Qualcomm che invece sarà presente sul Tab S10 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3 molto probabilmente).

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon