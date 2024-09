Samsung Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra ufficiali: caratteristiche e prezzo

Ufficializzati i nuovi tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra: i dettagli sulle caratteristiche e il prezzo di vendita in Italia.

I successori dei Galaxy Tab S9 sono da oggi disponibili sullo store ufficiale di Samsung, ma a differenza della serie precedente che aveva tre modelli, la nuova serie Tab S10 ne ha solo due.

Si tratta del Galaxy Tab S10+ e del Galaxy Tab S10 Ultra: manca di fatto il Tab S10 Base.

Samsung Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra ufficiali: caratteristiche principali e prezzo

Display e dimensioni

I due tablet si presentano con la stessa tecnologia dedicata al display: un Dynamic AMOLED 2X anti riflesso con frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto all’HDR10+ in formato 16:10.

Cambiano le dimensioni e la risoluzione:

14,6 pollici con risoluzione 2960 x 1848 pixel per S10 Ultra

12,4 pollici con risoluzione 2800 x 1752 pixel per S10+

Considerata la grandezza del display cambiano pure le dimensioni e il peso dei due tablet:

326,4 x 208,6 x 5,4 mm e 718-723 grammi di peso (Wi-Fi o 5G) per l’S10 Ultra

285,4 x 185,4 x 5,6 mm e 571-576 grammi di peso (Wi-Fi o 5G) per l’S10+

Entrambi i tablet hanno una scocca in alluminio Enhanced Armor certificata IP68 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Sono tutte e due disponibili nelle colorazioni pietra di luna grigia, argento platino.

Processore e memoria

Per la prima volta nella sua storia quest’anno Samsung utilizza per i suoi tablet top di gamma un chipset Mediatek il Dimensity 9300+.

Si tratta di un Octa-Core (1×3,25 GHz Cortex-X4 e 3×2,85 GHz Cortex-X4 e 4×2,0 GHz Cortex-A720) con processo produttivo a 4nm e GPU Mali Immortali-G720 MC12.

Rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2 dei Galaxy Tab S9, le prestazioni della CPU risultano più veloci mediamente del 18%, la GPU più veloce del 28% e la nuova NPU (dedicata all’intelligenza artificiale) offre un aumento delle prestazioni del 14%.

A livello di memoria entrambi i tablet parto da 12GB di ram LPDDR5X e 256GB di memoria interna UFS 4.0.

Il Galaxy Tab S10+ si spinge al massimo a 12GB di ram e 512GB di rom, mentre l’S10 Ultra raggiunge i 16GB di ram e 1TB di memoria interna.

Interessante ricordare che tutti e due i tablet hanno la memoria interna espandibile data la presenza dello slot per microSD.

Multimedialità

Lato fotocamere tutti e due i tablet presentano una doppia fotocamera posteriore:

Principale da 13 MP, f/2.0, 26 mm (ampio), 1/3.4″, 1.0µm, AF

Ultra grandangolare da 8 MP, f/2.2

La fotocamera anteriore invece è singola (12 MP, f/2.4, 120˚ ultra grandangolare) per S10+, mentre è doppia per S10 Ultra (12 MP, f/2.2, 26mm grandangolare +

12 MP, f/2.4, 120˚ultra grandangolare).

Entrambi i tablet possono registrare video in 4K a 30 fps con la fotocamera principale e 1080p con la frontale.

L’audio gode di quattro altoparlanti stereo con ottimizzazioni AKG, ma manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

In questo campo i due nuovi tablet della serie S10 sono al top:

Connessione 5G (nano sim + eSim)

Pennina capacitiva Bluetooth S Pen inclusa in confezione

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 (la versione 7 solo sul S10 Ultra)

Bluetooth 5.3

Porta Type C 3.2 con uscita video (Samsung Dex lato software)

Impronta digitale sotto il display

Batteria e sistema operativo

Il Galaxy Tab S10 Ultra essendo più grande ha pure una batteria più potente: 11200 mAh.

Il Tab S10+ si deve invece “accontentare” di una batteria da 10090 mAh.

Entrambi i tablet supportano la ricarica rapida via cavo a 45W, caricabatteria non incluso in confezione.

Punto forte dei prodotti Samsung è il supporto software: entrambi i tablet escono con Android 14 e verranno supportati per i prossimi 7 anni fino ad Android 21.

I tablet sono pienamente compatibili con le ultime funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di GALAXY AI come come Circle to Search, Live Translate, Interpreter, Composer, Note Assist

Inoltre i due Tab S10 possono anche fungere da dispositivo dedicato alla AI Galaxy Home, possono mappe 3D della casa, rendendo facile e intuitivo trovare i dispositivi SmartThings da controllare.

Prezzi e disponibilità in Italia dei Galaxy Tab S10+ e Tab S10 Ultra

I due tablet inizieranno le spedizioni effettive a partire dal 30 settembre 2024 con prezzi a partire da 1149 euro per il Tab S10+ 12-256GB Wi-Fi fino a salire a 1939 euro per la versione 16GB 1TB con 5G del Galaxy Tab S10 Ultra.

