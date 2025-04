Samsung Galaxy Tab S10 FE differenze rispetto Galaxy Tab S9 FE

Quali sono le differenze sostanziali che potrete notare tra un Galaxy Tab S10 FE e il suo predecessore Galaxy Tab S9 FE? Scopriamole insieme.

Ad inizio aprile 2025 Samsung ha lanciato sul mercato italiano il suo nuovo tablet di fascia media della serie FAN Edition (FE); stiamo parlando del Galaxy Tab S10 FE.

Scopriamo insieme le differenze rispetto al precedente Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S10 FE cosa cambia rispetto Galaxy Tab S9 FE? Le differenze

Evidenzieremo in grassetto le novità introdotte sul modello Tab S10 FE.

Display e Design

Possiamo dirvi lato design che entrambi i tablet si presentano più o meno uguale: scocca in metallo e certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Si possono notare dei miglioramenti lato ottimizzazione delle dimensioni per il Galaxy Tab S10 FE: ha dimensioni pari a 254.3 x 165.8 x 6 mm e un peso di 497 grammi.

Risulta quindi più sottile (6.5mm) e più leggero (523 grammi) rispetto al precedente Tab S9 FE.

L’ottimizzazione sembra essere buona sul nuovo modello, considerato che tutti e due i tablet montano lo stesso display IPS LCD da 10,9 pollici di diagonale, con risoluzione 2304 x 1440 pixel, frequenza di aggiornamento a 90Hz, luminosità massima a 800 nits e formato 16:10.

Il nuovo Tab S10 FE si presenta in una nuova colorazione Blu, ma perde le colorazioni Lavanda e menta del modello precedente; rimane la colorazione Grigia per entrambi.

Processore e memoria

Il salto prestazionale del Tab S10 FE in questo campo è piuttosto importante.

Il nuovo tablet infatti monta il chipset Exynos 1580 con GPU Xclipse 540, lo stesso del Galaxy A56, che rispetto al precedente Exynos 1380 montato sul Tab S9 FE garantisce prestazioni CPU e GPU fino al 50% superiori.

Inoltre l’Exynos 1580 è sviluppato e prodotto con processo produttivo a 4nm, il che lo rende un 10-15% più efficiente dal punto di vista energetico per i carichi più semplici ma anche medio-pesanti.

Altro vantaggio riguarda la memoria: infatti adesso il tablet esce nella sua variante base con 8GB di ram contro i 6GB del Tab S9 FE, ram che può arrivare fino a 12GB contro gli 8GB del modello precedente.

Non cambia invece la memoria interna, base pari a 128GB e massima pari a 256GB.

Fortunatamente tutti e due i tablet hanno la memoria interna espandibile con lo slot per microSD.

Multimedialità

Samsung ha migliorato la fotocamera principale del nuovo modello: adesso utilizza un sensore da 13 MP, f/2.0, rispetto agli 8MP del Tab S9 FE.

Risulta invece invariata la fotocamera anteriore da 12 MP, f/2.4, e la risoluzione per la registrazione dei video in 4K a 30 fps (su entrambe le fotocamere).

Tutti e due i tablet hanno gli altoparlanti stereo ottimizzati da AKG.

Connettività

Lato connettività ecco i miglioramenti riscontrati sul Galaxy Tab S10 FE:

Wi-Fi 6E (vs Wi-Fi 6)

(vs Wi-Fi 6) Chipset NFC (assente sul modello precedente).

Rimangono invece identiche le caratteristiche che riguardano il:

Bluetooth 5.3

Porta USB Type-C 2.0, con magnetic connector

Scanner per le impronte digitali laterale

GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS (solo per la versione 5G)

Supporto alle pennine capacitive

Batteria e sistema operativo

Lato batteria il nuovo Galaxy Tab S10 FE è identico al Galaxy Tab S9 FE: unità da 8000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 45W.

Il caricabatteria non è compreso nella confezione di vendita.

Invece per quanto riguarda il software si fanno importanti passi in avanti.

Il nuovo tablet esce nativamente con Android 15 e ONE UI 7 e sarà aggiornato per i prossimi 7 anni, quindi patch sicurezza fino al 2032 e dovrebbe ricevere fino ad Android 22.

Invece vi ricordo che il Tab S9 FE è uscito con Android 13 e sarà aggiornato solo fino ad Android 17 e riceverà 6 anni di patch di sicurezza.

Oltre a questo il chipset del Tab S10 FE garantisce un supporto migliore e più longevo per le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di GALAXY AI.

Prezzo e disponibilità del Galaxy Tab S10 FE in Italia

Nel nostro paese la versione base WIFI (8-128GB) ha un prezzo di listino pari a 579 euro, mentre la variante 12-256GB ha un prezzo di 679 euro.

Vi ricordiamo che potete sfruttare la promo sui Tab S10 FE che vi permette di :

Ottenere uno sconto alla cassa di 100 euro tramite coupon Di sfruttare la possibilità di acquistare la versione 12-256GB al prezzo della 8-128GB (risparmiando altri 100 euro) Ottenere un ulteriore sconto del 5% alla cassa Di riscattare in omaggio lo smartphone Galaxy A16 4G 4-128GB (prezzo lancio 2024 di 209 euro). Tutti i dettagli li trovate sul nostro canale Telegram HWBrain. Attenzione: La promo potrebbe variare nel tempo, come i prezzi di riferimento

