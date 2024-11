Samsung Galaxy Tab S10 FE in arrivo: ecco le prove

Prime informazioni ufficiali indicano che il prossimo Samsung Galaxy Tab S10 FE è effettivamente in arrivo: ecco i dettagli che conosciamo al momento.

Il prossimo dispositivo della serie Fan Edition di Samsung potrebbe essere un tablet.

Proprio oggi una pagina del sito ufficiale di Samsung ha inserito un dettagli che afferma l’arrivo del prossimo Galaxy Tab S10 FE.

Samsung Galaxy TAB S10 FE in arrivo: ecco i dettagli trapelati

Non si tratta di una pagina dedicata al prodotto ma bensì di una promozione che coinvolgerà alcuni dispositivi Samsung e tra questi nelle informazioni compare pure il modello TAB S10 FE.

Più nello specifico l’azienda coreana vuole regalare 1 anno di Goodnotes con l’acquisto di un tablet della serie Galaxy Tab S10 o Tab S10 FE.

La promozione indica che il regalo deve essere riscattata entro il 31 luglio 2025.

Considerato che la promo avrà un certo periodo di validità, molto probabilmente il Galaxy Tab S10 FE sarà annunciato qualche mese prima, forse a marzo-aprile del prossimo anno.

Non ci sono di certo indicazioni precise, anche perché per la serie FE non ci sono stati periodi di lancio identici: infatti Tab S7 FE è arrivato a metà del 2021 mentre i modelli Tab S9 FE sono stati annunciati a ottobre 2023.

Per quanto riguarda le caratteristiche hardware del prossimo Galaxy Tab S10 FE, sappiamo che uscirà in due varianti: la SM-X520 (solo Wi-Fi) e la SM-X526B che dovrebbe avere la connettività mobile (LTE o 5G).

Primi rumors affermano poi che il Tab S10 FE avrà una fotocamera posteriore migliorata, che dovrebbe passare dagli attuali 8MP dei Galaxy Tab S9 FE a 12 megapixel.

Potrebbe arrivare nel formato da 11 pollici di diagonale, considerato che i Tab S10 Ultra e Plus coprono il segmento da 14,6 pollici e 12,4 pollici.

Come chipset Samsung potrebbe utilizzare il nuovo Exynos 1580 che dovrebbe debuttare prima con il Galaxy A56, e ci aspettiamo versioni con almeno 8GB di ram e 128Gb di memoria interna.

Comunque per adesso dato che non c’è ancora nessun dettaglio ufficiale da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

