Samsung Galaxy Tab S10 FE: specifiche e immagini già svelate

Svelate in anteprima le prime immagini render e le specifiche dei prossimi tablet di fascia media Samsung Galaxy Tab S10 FE e FE+: ecco quello che sappiamo.

Continuano ad uscire sempre più voci di corridoio concrete sui tablet successori degli attuali Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+.

Oggi possiamo infatti mostrarvi in anteprima le prime immagini render ed elencarvi le principali specifiche hardware.

Samsung Galaxy Tab S10 FE e FE+: immagini render e specifiche svelate in anteprima

Design, colori e display

A livello di design tutti e due le versioni avranno una scocca in metallo con certificazione IP68 per la resistenza contro acqua e sporcizia in generale.

Si potranno acquistare nei colori argento, nero e blu.

Il Tab S10 FE si presenterebbe con un display LCD IPS da 10.9 pollici di diagonale con risoluzione nativa 2304 x 1440 pixel.

Il modello S10 FE+ invece avrebbe un display più grande da 13.1 pollici di diagonale sempre con tecnologia LCD IPS ma con risoluzione nativa 2880 x 1800 pixel.

Entrambi i display LCD IPS supportano le pennine capacitive S Pen.

Chipset e altro

All’interno dei due tablet Samsung avrebbe scelto di utilizzare il chipset Exynos 1580 e di abbinarlo ad almeno 8GB di ram (fino a 12GB) con 128-256GB di memoria interna.

La buona notizia è che la memoria interna risulta essere espandibile data la presenza di uno slot per microSD.

A livello di multimedialità entrambi i tablet montano la stessa fotocamera anteriore dedicata alle video chiamate da 12MP, e una fotocamera posteriore da 13MP.

Il Galaxy Tab S10 FE, avendo un display più piccolo, viene alimentato da una batteria da 8000 mAh mentre la versione S20 FE+ sfrutterà una batteria da 10090 mAh.

Tutti e due i tablet potranno ricaricare la batteria ad una velocità massima via cavo di 45W.

Le opzioni di connettività includono il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3, il chipset NFC e Samsung renderà disponibile su entrambi i modelli pure il supporto alla connettività 5G.

Prezzi di vendita in Europa

Per quanto riguarda il prezzo vengono confermate le precedenti voci.

Il modello base dei Galaxy Tab S10 FE 8-128GB solo Wi-Fi dovrebbe arrivare in Europa a 579 euro, 679 euro per la variante 5G.

Invece la versione S10 FE+ 8-128GB solo Wi-Fi arriverà a 749 euro, 849 euro per avere il supporto al 5G.

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

