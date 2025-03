Samsung Galaxy Tab S10 FE: svelati i prezzi e sono in aumento

La nuova serie di tablet di Samsung, i Galaxy Tab S10 FE, pare che costeranno di più rispetto alla serie Tab S9 FE: ecco i presunti prezzi per le varie varianti di memoria.

Mancano sicuramente ancora alcuni mesi prima del lancio dei nuovi Tab S10 Fe da parte di Samsung, ma oggi possiamo fare maggiore chiarezza sui presunti prezzi e varianti di memoria di quest’ultimi.

Samsung Galaxy Tab S10 FE: la serie avrà queste varianti di memoria a questi prezzi?

Da quello che è trapelato la serie Tab S10 FE uscirà in due modelli: quello base e quello Plus.

Il modello base sarà probabilmente disponibile in due varianti di memoria:

8GB di ram e 128GB di memoria interna

12GB di ram e 256GB di memoria interna

La variante 8-128GB sulla carta dovrebbe avere un prezzo di listino globale pari a 499 dollari, mentre la variante 8-256GB un prezzo di listino di 569 dollari.

Se paragoniamo i prezzi di listino del Galaxy Tab S9 FE, ci accorgiamo che i prezzi di vendita sono aumentati di 50 dollari.

Invece il modello Plus avrà le stesse varianti di memoria già elencate precedentemente, ma avendo un display più grande costerà anche di più.

Il Galaxy Tab S10 FE+ 8-128GB costerà probabilmente 649 dollari, mentre la variante 12-256GB si posizionerà a 749 dollari.

Anche in quest’ultimo caso il nuovo tablet costerà 50 dollari in più rispetto al Galaxy Tab S9 FE+

Possiamo dire che per un aumento di 50 dollari l’utente acquistando il nuovo Galaxy Tab S10 FE avrà in più un processore più veloce (l’Exynos 1580 vs Exynos 1380), 2GB di ram base in più (8GB vs 6GB), una fotocamera posteriore migliorata (12MP vs 8MP).

Per il modello TAB S10 FE+ oltre al chipset migliorato, la fotocamera posteriore migliorata, gli utenti avranno a disposizione un display più grande da 13.1 pollici vs 12.4 pollici montato sul Tab S9 FE+.

Sono giustificati i 50 dollari di aumento? Lo decideranno i consumatori.

Per adesso dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

