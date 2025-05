Samsung Galaxy Tab S10 Lite su GeekBench: le prime informazioni

Sembra che nel database di GeekBench sia spuntato il primo test del tablet Galaxy Tab S10 Lite: ecco quello che sappiamo.

C’erano alcune voci di corridoio sul web di alcune settimane fa che parlavano di una presunta versione Lite della gamma Tab S10 di Samsung.

Oggi a conferma di questo è stato individuato un presunto dispositivo sul database del famoso Benchmark GeekBench.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite testato su GeekBench: ecco i primi dettagli ufficiosi

Da quello che possiamo leggere il tablet con codice seriale numero SM-X406B dovrebbe debuttare sul mercato con il chipset Exynos 1380.

Il tablet rappresenterebbe di fatto la versione più economica tra i Tab S10 e lo si capisce dal fatto che al chipset vengono affiancati giusto 6GB di ram.

Come sistema operativo il tablet testato utilizza al momento Android 15, ma non si esclude che potrebbe uscire direttamente con Android 16.

Per i più curiosi, GeekBench 5.5.1 ci fornisce ovviamente il punteggio della GPU.

Nel Benchmark questo chipset Exynos 1380 ha ottenuto un punteggio di 782 punti in modalità single-core e un punteggio di 2637 punti in modalità multi-core.

Non c’è ancora nessun data di riferimento su quanto il tablet verrà commercializzato, ma di solito dopo i primi test come questi i tempi di attesa non sono particolarmente lunghi.

Bisognerà inoltre capire in quale fascia di prezzo il tablet si posizionerà, considerato che sul mercato sono già presenti i Tab S10 FE (Fan Edition).

Ma visto l’hardware utilizzato i prossimi Tab S10 Lite potrebbero essere i più economici di tutti.

Fonte: Via

