Samsung Galaxy Tab S4 aggiornamento Android 10 con ONE UI 2.1 iniziato

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 10 con interfaccia One UI 2.1 per il suo tablet Galaxy Tab S4 versione Wifi e LTE: le novità.

Buone notizie per tutti i possessori italiani di un Galaxy Tab S4 versione solo Wifi o versione con connettività LTE 4G.

Oggi abbiamo infatti le prime conferme che l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare in Europa l’aggiornamento alla versione software Android 10 con interfaccia ONE UI 2.0 per questi tablet.

Samsung Galaxy Tab S4 LTE si aggiorna ad Android 10 con One Ui 2.1: ecco i dettagli

Più nello specifico è stato rilasciato il nuovo aggiornamento firmware seriale T835XXU4CTF5 per la versione LTE 4G, ma pensiamo che molto presto uscirà pure il firmware per la versione solo Wifi.

Oltre al passaggio dalla versione Android Pie 9.0 alla Android 10 One UI 2.1, vengono installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di giugno 2020.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica dell’aggiornamento, vi consigliamo di controllare il centro aggiornamento in impostazioni->info tablet->aggiornamenti nei prossimi giorni.

Quali sono le novità introdotte dalla Samsung One Ui 2.1 sui Galaxy Tab S4?

L’introduzione della One UI 2.0 apporta molte novità, che vengono descritte in gran parte dal change-log ufficiale:

Modalità Scura Migliorati gli adattamenti per le immagini, il testo e il colore per il giorno e la notte Scuriti gli sfondi, i widget e le sveglie quando la modalità Scura è attiva

Icone e colori Icone delle app e colori di sistema più chiari Migliorati i layout per i titoli e i tasti per eliminare lo spazio vuoto sullo schermo

Animazioni più fluide Migliorate le animazioni con un tocco giocoso

Gesture a pieno schermo Aggiunte nuove gesture di navigazione

Interazioni migliorate Naviga in modo più confortevole sugli schermi larghi con un minimo movimento del dito Focalizzati facilmente su ciò che serve con tasti chiaramente evidenziati

Accessibilità Migliorate le tastiere ad elevato contrasto e i layout per i testi grandi Ascolta i discorsi dal vivo e mostrali come testo

Testo migliorato sui wallpaper Vedi il testo più chiaramente sui wallpaper, visto che One UI corregge automaticamente i colori dei font basati su aree chiare e scure e il contrasto dei colori rispetto all’immagine

Media e dispositivi Spostato il pannello SmartThings con Media e Dispositivi Media: controlla musica e video sul tuo tablet così come su altri dispositivi Dispositivi: controlla i tuoi dispositivi SmartThings direttamente dal quick panel

Cura del dispositivo Il grafico dell’uso della batteria ora offre informazioni più dettagliate

Benessere digitale Imposta obiettivi per tenere sotto controllo l’utilizzodel tablet Usa Focus Mode per aiutarti ad evitare distrazioni quando usi il tablet Dai un occhio ai tuo bambini con i nuovi controlli parentali

Fotocamera Aggiunta la possibilità di editare le modalità che appaiono in fondo allo schermo Messo a disposizione un tab Altro in modo tale da accedere rapidamente alle modalità nascoste dalla schermata di preview Migliorato il layout così da potersi focalizzare sullo scatto senza che le impostazioni siano d’intralcio

Internet Personalizza il menu rapido per accedere istantaneamente alle funzioni usate di più Ottieni più informazioni dalla barra delle app Installa add-on dal Galaxy Store per avere più funzioni

Samsung Contatti Aggiunta la funzione Cestino per Contatti. I contatti che si cancellano resteranno nel cestino per 15 giorni prima di essere eliminati definitivamente

Calendario Gli sticker possono essere aggiunti a una data senza creare un evento Le suonerie possono essere usate per gli allarmi di un evento

Promemoria Sono disponibili più opzioni per ripetere i promemoria Imposta promemoria basati sulla geolocalizzazione per uno specifico periodo di tempo Condividi i promemoria con il tuo gruppo familiare e altri gruppi di condivisione Imposta promemoria per una data specifica senza un allarme

My Files Creata una funzione Cestino per recuperare i file cancellati per errore Aggiunti più filtri da usare durante la ricerca per ritrovare le cose rapidamente Puoi ora copiare o spostare file e cartelle multiple allo stesso tempo

Calcolatrice Aggiunte le unità di velocità e tempo al convertitore

Tastiera Samsung E’ stata aggiunta una funzione di traduzione multilingue E’ stata aggiunta una funzione di testo undo/redo Puoi ora cercare la musica su Spotify direttamente dalla tastiera E’ stata aggiunta un’icona per aprire Samsung Pass

Quick Share I file possono ora essere condivisi rapidamente e facilmente con dispositivi Samsung nelle vicinanze usando Quick Share

Music Share Music Share consente di condividere la musica con i tuoi amici usando un dispositivo audio Bluetooth

Samsung Daily Bixby Home è stato sostituito da Samsung Daily.



Fonte: Notizia ufficiale Samsung