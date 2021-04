Samsung Galaxy Tab S5e inizia ad aggiornarsi ad Android 11 con ONE UI 3.1 in Europa

Samsung ha iniziato a rilasciare in Europa l’aggiornamento ad Android 11 con ONE UI 3.1 per il tablet Galaxy Tab S5e: ecco i dettagli conosciuti al momento.

Usciti ad aprile 2019 con Android 9, aggiornati successivamente ad Android 10, oggi i Galaxy Tab S5e SM-T720 (Wifi) e SM-T725 (LTE) stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 11.

Samsung Galaxy Tab S5e (Wifi e LTE) si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.1 in Europa: i primi dettagli

Più nello specifico è iniziata la diffusione, tramite la classica modalità OTA (over the air), del firmware seriale T72XXXU2DUD1 (le xx cambiano a seconda del modello).

Per adesso il nuovo firmware ha raggiunto i consumatori residenti in Gran Bretagna e in Russia, ma nei prossimi giorni (non sappiamo di preciso) la notifica di aggiornamento potrebbe arrivare anche in Italia.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento sul vostro Tab S5e, vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del tablet che trovate in impostazioni->info->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica, prima di aggiornare vi consigliamo di:

Effettuare un backup completo dei dati salvati sul tablet; Liberare spazio nella memoria interna: 3-5GB bastano; Iniziare la procedura di installazione del nuovo software solo se la batteria del dispositivo è pari o superiore al 50%.

Con l’installazione del nuovo firmware, oltre al passaggio da Android 10 ad Android 11, verrà installata pure la nuova interfaccia personalizzata di Samsung ONE UI 3.1.

A livello di sicurezza vengono installate le patch rilasciate da Google nel mese di marzo 2021, quindi non le più recenti che sono quelle di Aprile 2021.

Fonte: Via