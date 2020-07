Samsung Galaxy Tab S5e si aggiorna ad Android 10 con One UI 2.1 in Italia

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 10 con interfaccia One Ui 2.1 per i Galaxy Tab S5e venduti in Italia: ecco i dettagli.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy Tab S5e SM-T725 (versione LTE) No Brand, che è disponibile l’atteso aggiornamento ad Android 10.

Samsung Galaxy Tab S5e: arriva l’aggiornamento ad Android 10 con One Ui 2.1 in Italia

Con l’arrivo di Android 10 viene pure installata la più recente interfaccia di Samsung, ovvero la One UI 2.1.

Da quello che sappiamo l’aggiornamento è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air): è disponibile infatti il nuovo firmware 25XXU1BTF7 con un peso di oltre 2GB.

Consigliamo quindi l’utilizzo di una connessione Wifi se non avete a disposizione molti Giga sul vostro profilo tariffario mobile.

Oltre ad Android 10, vengono pure installate le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di giugno 2020: queste e altri fix rilasciati da Samsung risolvono oltre 29 vulnerabilità di sicurezza.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto la notifica di aggiornamento automatica, vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni->info Tablet-> aggiornamenti.

Ricevuta la notifica prima di aggiornare come sempre è bene:

effettuare un backup integrale dei dati salvati sul vostro Galaxy Tab S5e (per nuovo sistema operativo è altamente consigliato); iniziare la procedura di installazione del nuovo firmware solo se la batteria residua del dispositivo è pari o superiore al 50%.

Quali sono le novità apportate con Android 10 e One Ui 2.1 sul Galaxy Tab S5e?

Il change-log ufficiale dichiara quanto segue:

Modalità scura Migliorate le regolazioni di immagine, testo e colore per ambienti diurni e notturni. Sfondi, widget e allarmi scuriti quando la modalità Buio è attivata.



Icone e colori Icone delle applicazioni e colori di sistema più chiari. Migliorato il layout dei titoli e dei pulsanti per risparmiare spazio sullo schermo.



Animazioni più fluide Animazioni migliorate con un tocco di divertimento.



Gesti schermo intero Nuovi gesti di navigazione aggiunti.



Interazioni migliorate Navigazione più comoda su grandi schermi con un minimo movimento delle dita. Possibilità di concentrarsi su ciò che conta con pulsanti evidenziati chiaramente.



Fonte: Via