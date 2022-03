Samsung Galaxy Tab S6 e S6 Lite si aggiornano ad Android 12 con ONE UI 4

Tempo di aggiornamenti per i tablet Samsung Galaxy Tab S6 e Tab S6 Lite: disponibile il nuovo software ONE UI 4.0 basato su Android 12.

Se possedete un Tablet della serie TAB S6 di Samsung nei prossimi giorni potreste ricevere una nuova notifica di aggiornamento.

Infatti i Galaxy Tab S6 e Tab S6 Lite stanno ricevendo l’aggiornamento alla versione software ONE UI 4.0 basato sul sistema operativo Android 12.

Samsung Galaxy Tab S6 e Tab S6 Lite ecco l’aggiornamento ad Android 12 con interfaccia ONE UI 4.0: i dettagli

I due tablet stanno infatti ricevendo tramite la classica modalità OTA (over the air) il nuovo firmware seriale T865XXU5DVC3 (Tab S6) e il nuovo firmware seriale P615XXU4EVC5 (S6 Lite).

Al momento il modello Tab S6 si sta aggiornando in Germania, mentre il modello S6 Lite ha ricevuto la prime notifiche di aggiornamento in Francia.

Non sappiamo quando effettivamente l’aggiornamento sarà scaricabile pure per i tablet commercializzati in Italia.

Vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del tablet che trovate in impostazioni->info dispositivo->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software è consigliabile (essendo un importane aggiornamento del sistema operativo):

Effettuare un backup completo dei dati salvati sul tablet (o di quelli più importanti); liberare spazio nella memoria interna: 4-5GB basteranno iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria del dispositivo ha un’autonomia pari o superiore al 50%.

Oltre al passaggio da Android 11 ad Android 12 con interfaccia ONE UI 4.0, verranno installate le patch di sicurezza di febbraio 2022 per la versione Galaxy Tab S6, mentre sul Tab S6 Lite saranno installate le patch di sicurezza di marzo 2022.

Fonte: Via