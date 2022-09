Samsung Galaxy Tab S6 e S6 Lite si aggiornano: ONE UI 4.1.1 con Android 12L

Iniziato il rilascio dell’aggiornamento ONE UI 4.1.1 basato su Android 12L per i tablet Samsung Galaxy Tab S7 e S6 Lite: le principali novità da conoscere.

Se possedete un tablet della serie Galaxy TAB S6 o Tab S6 Lite è probabile che nei prossimi giorni riceverete una nuova notifica di aggiornamento.

Samsung Galaxy Tab S6 e Tab S6 Lite ecco l’aggiornamento ONE UI 4.1.1 basato su Android 12L: i dettagli

Samsung ha infatti iniziato a rilasciare anche in Europa tramite la classica modalità OTA il nuovo firmware seriale T86xXXU4DVH2 (la x cambia a seconda del modello) per i Tab S6 e il firmware seriale P615XXU4EVI1 per il modello Tab S6 Lite.

Entrambi i nuovi firmware hanno lo scopo di aggiornare l’interfaccia alla ONE UI 4.1.1 basata su Android 12L, ovvero la versione dedicata ai grandi display.

Da sottolineare che i modelli TAB S6 installeranno le patch di sicurezza di agosto 2022, mentre le versioni TAB S6 Lite avranno le patch di sicurezza di settembre 2022.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento sul vostro tablet, controllare manualmente nel centro aggiornamenti in impostazioni->dispositivo->aggiornamenti.

Essendo un aggiornamento importante prima di aggiornare consigliamo di:

effettuare un backup completo o dei dati più importanti salvati nella memoria del tablet iniziare a scaricare e installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Le novità principali dell’aggiornamento ONE UI 4.1.1 basato su Android 12L per i Galaxy Tab S6 e Tab S6 Lite

In breve gli utenti potranno notare alcuni di questi cambiamenti:

nuova barra delle applicazioni

i gesti per la visualizzazione multipla e la finestra pop-up

il pannello Edge ora può visualizzare i nomi delle app

diversi effetti di sfondo delle chiamate per contatto

Google Meet e “I miei file” migliorati con migliori funzioni di ricerca

più opzioni di personalizzazione dello sfondo per la schermata di blocco

Tastiera Samsung migliorata: riorganizzazione di emoji, adesivi e pulsanti

Aggiunta la possibilità di estrarre il testo dalle immagini (sono supportate le lingue cinese, francese, tedesco, italiano, coreano, portoghese, spagnolo e l’inglese) (Solo TAB S6)

Adesso accanto al testo vengono visualizzate azioni intelligenti: ad esempio puoi comporre un numero dalla foto di un biglietto da visita (solo TAB S6)

Miglioramenti all’App Internet Browser: ad esempio nuove possibilità di riorganizzazione dei siti preferiti

Aggiornamenti di varie applicazioni Samsung come Kids, Health, TV Plus, Flow, Smarthings eccetera

