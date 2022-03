Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 128GB Wifi: prezzo a 332 euro da Italia (coupon)

In offerta coupon il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wifi da 10.4 pollici di diagonale, 4GB di ram e 128GB di rom: prezzo a 332 euro spedito da Italia.

Se state cercando un Tablet da utilizzare sia in campo lavorativo, studio ma anche per l’intrattenimento, vi possiamo consigliamo il Galaxy Tab S6 Lite considerato che il dispositivo è compatibile con la S Pen.

Al momento questo tablet è venduto ufficialmente sul sito Samsung ad un prezzo di listino a partire da 399 euro (versione Wifi con 64GB di rom)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wifi 10.4 4-128GB: in offerta coupon con prezzo a 332 euro spedizione da Italia.

Aggiornamento del 22 marzo 2022: aggiunto nuovo venditore con prezzo più basso per la versione solo Wifi, sempre garanzia 2 anni Italia.

Potete risparmiare acquistando il Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wifi da 10.4 pollici, colore BLU, con 4GB di ram e 128GB di rom al prezzo di 332,91 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon PRIMAVERA22 e seguendo questo LINK https://ebay.us/P4X1UC.

Per il colore grigio/nero, stesso prezzo solo wifi, seguendo questo LINK https://ebay.us/tiNKow.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Ebay Italia, come da esempio per PC Desktop:

Dettagli su spedizione e garanzia

La spedizione avviene da magazzino Italia con consegna prevista in circa 3 giorni lavorativi (controllate sempre le date!).

Il Tablet in questione ha garanzia Italia di 2 anni presso rivenditore o Samsung EUROPA di 2 anni: potete portarlo in un centro Samsung per eventuali problemi e riceverete assistenza, oppure contattare direttamente il rivenditore.

Inoltre avete 30 giorni per il rimborso (in caso di ripensamento), e il venditore paga le spese di restituzione.

Dettagli tecnici sul Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wifi da 10.4 pollici:

Display TFT da 10.4 pollici di diagonale con risoluzione nativa 2000 x 1200 pixel (WUXGA+);

Processore Exynos 9611 Octa-Core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) e GPU Mali-G72 MP3;

4GB di ram e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD);

Fotocamera principale da 8MP 1/4.0″, 1.12µm, capace di registrare video in full hd 1080p a 30fps;

Fotocamera selfie da 5MP (registra video 1080p a 30 fps);

Altoparlanti stereo potenziati da AKG;

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, Porta Usb Type C, jack da 3.5 mm per le cuffie;

Supporto alla pennina capacitiva S Pen (inclusa);

Batteria interna da 7040 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo da 15W;

Riproduzione video fino a 13 ore; Navigazione web fino a 12 ore; Riproduzione audio fino a 149 ore;

Scocca in metallo dalle dimensioni 244.5 x 154.3 x 7 mm per 467 grammi di peso;

Sistema operativo Android 10 con ONe UI 2.x, aggiornabile in futuro ad Android 11 e successivi.